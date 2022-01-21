طريقة كيك البرتقال الإسفنجية بصوص البرتقال اللذيذ بمكونات اقتصادية

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي بصوص البرتقال اللذيذ وبمكونات بسيطة وطعم ولا اروع، كيكة البرتقال من أسهل وأشهي الكيكات التي يمكنك عملها كما أيضاً لذيذة فيمكنك تقديم كيكه البرتقال لجميع ضيوفك وأفراد أسرتك مع كوب من الشاي الساخن أو القهوة الشهية وتقدميها لأطفالك مع كوب من الحليب في الفطار فيأخذوا البروتين والكربوهيدرات التي محتاجينها لبناء أجسامهم، سوف نقدم إليكم طريقة وتحضير عمل كيك البرتقال الإسفنجي بأجمل وأسهل صوص برتقال الشهي.

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي

نقدم إليكم طريقة كيكة البرتقال بكل المقادير بالجرامات :

3 كوب دقيق (375 جرام ) فاخر منخول.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر( 15 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 3 جرام .

ربع ملعقة صغيرة ملح 2 جرام.

ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام.

كوب عصير برتقال فريش بدون اضافه ماء 200 مللي.

كوب زيت 200 مللي.

كوب ونصف سكر 300 جرام.

ملعقة صغيرة خل 4 جرام.

5 حبات بيض بحرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة زبادي ممتلئة 100 جرام.

القالب المستخدم مقاس 24 مفرغ من الداخل كما يمكن استخدام قوالب مفرغه من الداخل مقاس 26 – 28 في حالة إستخدام قالب مسطح عادي نستخدم مقاس 26 – 28- 30.

كيفية تحضير كيك بالبرتقال

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوياً.

نقوم بدهن القالب بالزيت أو الزبدة وإزالة إي من الزيادات حيث لا يعمل تكتل مع الدقيق.

نرش القالب بالدقيق و ننزل الباقي .

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر ونقلب المكونات الجافة معاً جيداً .

باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربي أو العجان نضع البيض للخفق بسرعة عالية لمدة دقيقتين .

نضع السكر بالتدريج أثناء الخفق ثم نضيف الفانيليا و قشر البرتقال والسكر مع التقليب جيداً.

نضيف معلقة من الخليط الدقيق مع كمية من العصير البرتقال.

نكرر الخطوة السابقة على 2 أو 3 مرات .

ثم نضع باقي الدقيق بالكامل .

وأخر خطوة هو وضع الزبادي وتقليب بأقل سرعة .

نضيف كيك البرتقال في القالب ونضعها فالفرن لمدة 45 دقيقة .

تحضير صوص كيكة بالبرتقال الشهي

ضعي كوب ونصف من البرتقال على نار هادئة .

وضعي 2 معلقة من السكر و معلقة من النشا حتى يكون المزيج سميك .

وضعيه فوق كيك البرتقال وقدميها.

البرتقال له فوائد عديدة لاحتوائه على كثير من الفيتامينات، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك البرتقال .