سر طعمية المحلات اعملي الطعمية في المنزل بمقادير مضبوطة وطعم مقرمش ولذيذ

طريقة عمل الطعمية، الطعمية الفطار الرسمي والمحبوب للمصريين، لها طعم مميز وجميل ورائحة شهية، يفضل الجميع من الناس تناولها مع الأكلات الشعبية الأخرى كالفول والباذنجان والبطاطس المحمرة، تتكون الطعمية من مجموعة من المكونات المفيدة جدًا ولها قيمة غذائية رائعة للجسم، ويمكنكم اتباع طريقة بسيطة والقيام بتحضير الطعمية بشكل كامل في المنزل، وذلك يكون افضل حتى تكون امنه وصحيه بشكل أفضل من شرائها من المحلات، وسوف نتعرف على هذه الطريقة الآن من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الطعمية في المنزل بنفس طعم المطاعم

تتكون الطعمية من العديد من المكونات الغير مكلفة، وتكون في متناول أيدي الجميع وطريقة تحضيرها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود وسوف تستمتعين بطعم لذيذ أفضل من المحلات الجاهزة وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الفول المدشوش.

مس ملاعق من الشبت المفروم.

خمس ملاعق الكزبرة الخضراء.

بصلتين مبشورتين.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

واحدة من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة من ألشطه.

ملعقتان من السمسم.

ملعقتين من الكزبرة الناشفة.

طريقة التحضير