نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طعمية المحلات اعملي الطعمية في المنزل بمقادير مضبوطة وطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
طريقة عمل الطعمية، الطعمية الفطار الرسمي والمحبوب للمصريين، لها طعم مميز وجميل ورائحة شهية، يفضل الجميع من الناس تناولها مع الأكلات الشعبية الأخرى كالفول والباذنجان والبطاطس المحمرة، تتكون الطعمية من مجموعة من المكونات المفيدة جدًا ولها قيمة غذائية رائعة للجسم، ويمكنكم اتباع طريقة بسيطة والقيام بتحضير الطعمية بشكل كامل في المنزل، وذلك يكون افضل حتى تكون امنه وصحيه بشكل أفضل من شرائها من المحلات، وسوف نتعرف على هذه الطريقة الآن من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الطعمية في المنزل بنفس طعم المطاعم
تتكون الطعمية من العديد من المكونات الغير مكلفة، وتكون في متناول أيدي الجميع وطريقة تحضيرها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود وسوف تستمتعين بطعم لذيذ أفضل من المحلات الجاهزة وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من الفول المدشوش.
- مس ملاعق من الشبت المفروم.
- خمس ملاعق الكزبرة الخضراء.
- بصلتين مبشورتين.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- واحدة من البصل الأخضر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة من الكمون الناعم.
- ملعقة من ألشطه.
- ملعقتان من السمسم.
- ملعقتين من الكزبرة الناشفة.
طريقة التحضير
- نقي الفول جيدًا ثم اغسليه بالماء للتخلص من اي أتربة أو شوائب داخله.
- انقعي الفول في المياه واتركيها لمدة يوم كامل.
- احضري الكبة، أو المفرمة.
- أضيفي الفول، آلى الكبة، واخلطي جيدًا حتى يصبح عجينة ناعمة، ثم أضيفي إليه باقي المكونات التي تم تحضيرها وهي البصل، والبقدونس، والكزبرة والشبت، والبصل الأخضر.
- اخلطي المكونات في الكبة جيدًا حتى يتم فرمها وتصبح مثل العجينة.
- يمكنك أخذ هذه العجينة ووضع كل التوابل التي تم تحضيرها في طبق.
- قلبي بيدك كل المكونات مع بعض.
- احضري مقلاه بها زيت غزير.
- ارفعي المقلاة على النار حتى تسخن.
- شكلي العجينة إلي أقراص ورشي عليها السمسم.
- أضيفي الأقراص في الزيت واتركيها حتى يبدأ لونها يتغير من اسفل ويصبح ذهبي.
- قلبي الطعمية، على الوجه الأخر.
- اتركيها حتى تصبح مقرمشه من كل الجوانب.
- ارفعي الطعمية التي تم قليها بمصفاه الزيت واجعليها تتصفي تمامًا من الزيت.
- يمكنك تقديمها الآن في أطباق التقديم، مع الفول والأكلات الشعبية المميزة.
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