وصفة عمل الكبدة الاسكندراني بالتوابل المصرية الرائعة لأجمل طعم حريف ورائحة لا يمكن مقاومتها

وصفة عمل الكبدة الاسكندراني بالتوابل المصرية، من الوصفات السهلة الذي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة حيث يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة، كما يجب الإشارة أن الكبدة الاسكندراني جميع مكوناتها متوفرة في منزلك ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى وقت كبير من أجل عملها في المنزل، كما يمكنكم تقديمها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية.

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المقادير المطلوبة لعمل الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو من الكبدة، وتقوم بتقطيعها إلى شرائح رفيعة.

ملعقتين من الثوم المفروم.

كوب من الليمون.

رشة من البهارات السبع.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من أي نوع من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

كمية قليلة من البابريكا.

ثمرة صغيرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة من الفلفل الحار ولكن لا بد أن نقطعها إلى شرائح.

شرائح من الفلفل الأحمر.

كمية من الشطة على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

يمكنكم تحضير الكبدة الاسكندراني بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: