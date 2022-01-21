طريقة عمل البسبوسة السورية بالفستق الحلبي بطعم لذيذ

طريقة عمل البسبوسة السورية، تعد الحلويات الشامية من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي تقدم في مختلف المناسبات وتحظي بإعجاب الجميع ومن أهم الحلويات التي يقدمها المطبخ السوري والمطبخ الشامي هي البسبوسة فيمكن تحضيرها بجوز الهند أو تحضيرها بالقشطة حيث يتم إعدادها بطريقة خاصة وبسيطة تميزها عن غيرها من البسبوسة في المطابخ الأخري وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة السورية مع الفستق الحلبي.

طريقة عمل البسبوسة السورية بالفستق الحلبي

يتم تحضير البسبوسة السورية بالحليب ويضاف إليها المكسرات ومن أشهرها الفستق الحلبي الذي يضيف إليها حلاوة المذاق وجمالها كاستخدامه للتزيين والجميع اعتاد على أن يكون القطر المضاف إليها مكون السكر والماء ولكن في تلك الوصفة سنضيف إلى القطر الحليب ليضيف إليها طعم مميز.

المكونات

واحد كوب من السميد.

نصف كوب من الدقيق.

واحد كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

باكو من البيكنج بودر.

باكو من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

فستق حلبي مجروش.

مكونات القطر

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة التحضير

بواسطة المضرب الكهربائي نضع البيض مع السكر ونخفق حتي يذوب السكر ثم نضيف الحليب الدافئ ونخفق كل المكونات مع بعضها.

نقلب المكونات الجافة جميعاً مع بعضها السميد والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والملح بعد ذلك نضيفهم إلى البيض المخفوق مع السكر والحليب ونخفق كل المكونات مع بعضها حتي نحصل على خليط ذات قوائم سائل ثم نحضر صينية فرن مدهونة ونسكب بها الخليط ثم نضيف على وجه الخليط الفستق الحلبي المجروش.

نقوم بتسخين الفرن وندخل الصينية على درجة حرارة 180 درجة حتي تنضج ويتحمر الوجه.

لتحضير القطر نحضر إناء ونضع به السكر ثم الحليب ونقلب حتي يذوب السكر تماماً ثم نضع الأناء على النار حتي يغلي ونتركه مدة 3 دقائق بعد ذلك نرفعه من على النار ونضيف إليه ماء الزهر ونذوب ثم نتركه حتي يبرد تماماً.

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