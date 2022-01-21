طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت وستنافسين أشعر المحلات التركية في الطعم

طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت، من الوصفات التي يرغب العديد من الأشخاص تناولها بصورة كبيرة هي شاورما الدجاج لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات والخطوات السهلة للغاية حيث تعتبر الشاورما سواء كانت شاورما لحمة او دجاج من الأكلات المفضلة لدي العديد الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب الإشارة أن معظم المكونات متوفرة في منزلك أيضا وأقل تكلفة من شرائها من الخارج تابعوا معنا خلال السطور طريقة عمل شاورما الدجاج بكل سهولة خلال السطور القادمة.

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المقادير المطلوبة لعمل شاورما الدجاج

1 كيلو صدور دجاج مخلية.

¼ كيلو من الطماطم الشرائح.

¼ كيلو فلفل ألوان شرائح.

3 ملعقة كبيرة زيت.

1 كأس إلا ربع ماء.

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة من البصل البودر.

½ كوب خل أبيض.

3 ملعقة كبيرة بهارات شاورما.

1 ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات حشو الشاورما

شرائح من البطاطس المقلية.

1 كوب خيار مخلل.

½ كوب مايونيز.

5 أرغفة عيش سوري.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

يمكنكم عمل شاورما الدجاج بكل سهولة من خلال هذه الخطوات: