سر جمال بشرة الملكات كريم لبان الذكر والفازلين يفتح البشرة ويزيل تجاعيد عشرين سنه

يعتبر كريم لبان الذكر والفازلين من أروع الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، فهو يعطي البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، كما يعيد لها شبابها ويجعلها تبدو أصغر سناً، وهو من الكريمات الخارقة التي تعطي نتائجها على البشرة من أول استعمال، ويتغلل داخل المسام بسرعة فائقة، فيعمل على تغذيتها ومنحها الترطيب والنعومة، كما يلعب دور كبيرفي حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة التي تسبب اسمرار البشرة ويقضي عليه نهائياً، وكثير من السيدات في أغلب البلدان العربية يقومون باستخدامه بشكل يومياً، حتى تظهر المرأة جمال وحيوية بشرتها، وهو من المستحضرات التي تسطيع النساء والفتيات القيام بصنعه بكل سهولة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعمله بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر والفازلين

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به منقوع لبان الذكر، ثم نضيف إليه ماء الورد، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الإناء من على النار، ثم نضيف إليه الفازلين ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح القوام كريمي. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة ١٠ دقائق. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق. نترك الكريم على الوجه ثلاث ساعات، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. يفضل استخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وأكثر جاذبية.

فوائد كريم لبان الذكر والفازلين للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:-

يخفي تجاعيد البشرة ويزيل التصبغات الجلدية.

يمحي عيوب البشرة نهائياً ويزيل الخطوط الرفيعة.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تظهر على الوجه.

كما يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ويحافظ على شبابها.

يعمل على توحيد لون البشرة ويعيدها إلي لونها الطبيعي.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة.

يخرج الدهون المتراكمة داخل المسام التي تشوه مظهر الوجه.

يساعد على تبييض البشرة السمراء ويزيل التصبغات الجلدية.

يزيد من نضارة ونعومة البشرة ويحافظ عليها من الجفاف.

يخلص البشرة من الجفاف ويحميها من التشققات الجلدية في فصل الشتاء.

يجعل البشرة بيضاء ومشرقة لفترة طويلة ويحافظ عليها من التآلف.

كما يلعب دور هام للغاية في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

طريقة صنع كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة

سوف نتعرف على بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند تحضيره وهى كما يلي:-