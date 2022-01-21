طريقة عمل كريم شعر طبيعي في المنزل لتنعيم الشعر الخشن والمجعد لشعر ناعم وحرير

طريقة عمل كريم منزلي لتنعيم الشعر، تحتوي الكريمات الصناعية على الكثير من المواد الكيميائية الضارة التي تعطي نتائج عكسية للشعر والتي من الممكن أن تؤدي إلى تقصفه وزيادة تساقطه وتلفه لذلك أصبح الكثير من الأشخاص يحاولون عمل كريم بمكونات طبيعية في المنزل لأن المواد الطبيعية لا تؤثر على الشعر ولا تسبب له أي ضرر بل تعطيه الكثير من الفوائد.

كريم زبدة الشيا والعسل

تعمل زبدة الشيا والعسل على تنعيم الشعر بشكل كبير وإضافة زيت جوز الهند أيضًا تزيد من ترطيبه وتنعيمه

المكونات

3 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

10 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التطبيق

نضع زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي دافئ لكي يذوبوا.

نضع العسل وزيت اللافندر عليهم ويتم تقليبهم جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

يوضع الكريم في علبة بلاستيكية نظيفة ومحكمة الغلق.

يوضع الخليط في الثلاجة ولا يتم إخراجه إلا في وقت الاستخدام فقط ثم يعاد الاحتفاظ به في الثلاجة مرة أخرى.

كريم زبدة الشيا وزيت الزيتون وجوز الهند

تعمل زبدة الشيا على تنعيم الشعر كما أن الزيوت الطبيعية تعمل على زيادة تنعيم الشعر وتغذيته

المكونات

أربعة ملاعق طعام من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة نقط من زيت الأركان.

طريقة التطبيق

توضع زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي حتى يصلوا إلى مرحلة الذوبان.

توضع بقية الزيوت الأخرى عليها ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدًا للحصول على خليط متجانس المكونات.

يوضع الخليط في علبة بلاستيكية نظيفة ويوضع في الثلاجة.

يخرج الكريم من الثلاجة عند استخدامه فقط وإعادته مرة أخرى للحفاظ عليه.

كريم الفازلين وزيت الخروع وزيت الزيتون

يعمل الفازلين أيضًا على تنعيم الشعر وتساعده الكثير من الزيوت الطبيعية الأخرى

المكونات

علبة متوسطة الحجم من الفازلين.

10 ملاعق من زيت الزيتون.

5 ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند.

5 كبسولات من فيتامين E.

طريقة التطبيق