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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى خلية النحل البيضاء الهشة بحشوة الشوكولاتة الذائبة، نقدم لكم اليوم طريقة إعداد حلى بعجينة هشة يمكنك تحضيرها من خلال الاستعانة بمقادير غير معقدة، كما يمكنك حشوها بالعديد من النكهات حسب الرغبة وتناولها في أي وقت بين الوجبات، وتستطيعين أيضاً اعتبارها كوجبة افطار أوعشاء رئيسية مع حشوات مختلفة. إليكي سيدتي طريقة عمل خلية النحل القطنية البيضاء بحشوة الشوكولاتة مع أسهل عجينة وقوام هش جداً.

طريقة تحضير حلى خلية النحل البيضاء

المقادير اللازمة لعمل عجينة خلية النحل بقوام هش للغاية هي:

كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة + 2 ملعقة كبيرة ونصف سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

3 كوب وربع دقيق + 3 ملاعق صغيرة حليب مجفف.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

بياض بيضة (إختياري)

لدهن الوجه سوف نستخدم صفار بيضة و2 ملعقة كبيرة حليب بالاضافة إلى فانيليا.

لتحضير السيرب سوف نستخدم كوب ونصف سكر + كوب ماء بالاضافة إلى عصير ليمون.

للحشوة سوف نستخدم شوكولاتة قابلة للخبز أو جبنة أو أي حشوة أخرى.

في وعاء نضف الحليب الدافئ والخميرة مع إضافة السكر والزيت ثم نخلط جيداً بالمضرب اليدوي، وبعدها نضف بياض البيضة ونتابع الخلط قليلاً ثم نضف الدقيق بالتدريج مع الخلط بشكل جيد، مع إضافة الملح والحليب المجفف ونخلط حتى تتجانس المكونات وتصبح قابلة للعجن، ثم نعجن يدوياً لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نغطي الوعاء ببلاستيك غذائي ونترك العجين في مكان مظلم حتى يتضاعف حجمه، وأثناء هذا نحضر الشوكولاتة ونقطعها مكعبات صغيرة.

خلية النحل بحشوة الشوكولاتة

ثم نأخذ العجين ونفرده على سطح مرشوش بالدقيق على شكل أسطوانة، ثم نقسمه إلى 15-20 قطعة وبعد ذلك نأخذ كل قطعة ونكورها ونضعهم بعد ذلك في صينية مع تغطيتهم، بعد ذلك نأخذ كل كرة من العجين ونفردها قليلاً ثم نضع مكعبين أو ثلاثة من الشوكولاتة بداخلها ثم نغلقها بشكل جيد، ثم نرص كور العجين بعد حشوها في صينية مقاس 30 سم مدهونة زيت ويمكنك وضع ورقة زبدة، ثم نغطي الصينية ببلاستيك غذائي ونترك خليط العجين ليختمر للمرة الثانية لمدة 20 دقيقة تقريباً في مكان دافئ ومظلم.

نضف الحليب إلى صفار البيضة مع إضافة الفانيليا ثم نخلط جيداً ثم ندهن سطح الخلية بهذا الخليط، وبعد ذلك ندخلها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 190 مئوية رف أوسط لمدة 20 دقيقة، أو حتى يأخذ الوجه لون ذهبي وبعد خروج الخلية من الفرن مباشرة نسقيها بالسيرب وهو دافئ، وبعد ذلك تكون الخلية جاهزة للتقديم بألذ وأروع طعم.