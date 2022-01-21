طريقة عمل اطباق اكلات وسهلة التحضير فى المنزل لأسرتك

الأكلات الخفيفة من أشهر الأطباق التى يتم إعدادها بشكل كبير فى جميع البيوت، وذلك يرجع إلى طعمها اللذيذ كما أنه يمكن إعدادها بشكل سريع وسهل، لذلك سوف نتعرف بالتفصيل على طريقة إعداد أطباق سهلة وبسيطة التحضير.

مكونات عمل سلطة الفيتا والزعتر مع الفاصولياء:

مكونات الفاصولياء:

5 ثمرات طماطم تقشر وتقطع مكعبات.

350 جرام فاصوليا بيضاء.

2 ثمرة بصلة مقطعة شرائح.

5 فص ثوم.

3 ملعقة من خل أحمر وزيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة سكر.

نص ملعقة كبيرة ملح.

ربع حزمة كزبرة مفرومة.

مكونات السلطة:

2 كوب خس مشكل.

ربع كوب جبنة فيتا مفتتة.

1 ثمرة باذنجان مقطعة شرائح.

1 ثمرة كوسا مقطعة شرائح.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ثمرة فلفل أحمر مشوي مقطع شرائح.

1 ملعقة زعتر.

رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء:

نحضر مقلاة واسعة ونقوم بوضع زيت الزيتون ووضعها على النار وعندما يسخن نقوم بوضع البصل ورشة ملح ونقوم بتحميره حتي يذبل. نضع الثوم والكزبرة ونقلبهم مع بعضهم حتي يستوي لمدة 2 دقيقة وبعد ذلك نضيف الطماطم والفاصوليا ونقلبهم جميعاً مع بعضهم وبعد ذلك نضيف السكر والملح. ونقلبهم ونضيف عليهم الخل ونقلب ونتركه لمدة 2 دقيقة وبعد ذلك نزيله من على النار ونتركه يبرد وتاكل وهي باردة.

تجهيز السلطة:

نقوم بإحضار زيت الزيتون ودهن شرائح الكوسا والباذنجان ورشهم بالملح والفلفل الأسود للتتبيل ونشويهم ونتركهم فى جانب. نقوم بمزج المكونات مع بعضهم ونعدل طعم التتبيل ونقوم برش الجبنة والزعتر على السطح وتقدم للأكل جاهزة.

مكونات عمل سلطة الجرجير مع السماق:

نص كوب جبنة بيضاء.

نص كوب زيت زيتون.

نص كوب جوز.

نص كوب عصير ليمون.

1 ثمرة شمندر.

20 ثمرة طماطم كرز.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نص ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة كبيرة سكر.

ثمرة بصل.

1 ملعقة كبيرة سماق.

ربع كوب خل.

4 حزمة جرجير.

طريقة التحضير: