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عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه وداعاً لصالون التجميل، ترغب جميع الفتيات والسيدات في الحصول علي شعر ناعم كالحرير وهذا لأن الشعر الناعم يمنحك مظهر جذاب وثقة في النفس، ولكن يواجه الشعر المجعد والخشن مشكلة كبيرة في تصفيف الشعر كما تشكل خصلاته الخشنة مظهر غير مستحب، مما تلجأ للحلول التقليدية والذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين للتغلب علي مشاكل الشعر، وعلي الرغم من نتائجه في منحك نعومة وملمس رائع إلا أنه مكلف للغاية ويعد حل مؤقت حيث يدوم لفترة طويلة ثم يعود الشعر لحالته السابقة بعد زوال المفعول.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر يجعله كالحرير

تعد مسألة فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أكثر الأمور إزعاجاً وهذا لأن الشعر يحتاج إلي اهتمام كبير.

ولكن يمكنك عمل كيراتين طبيعي في المنزل والاستغناء عن المواد الكيميائية لعلاج خشونة وتموجات الشعر.

حيث أنها آمنة علي الشعر وليس لها أي آثار جانبية كما تمنحك نتيجة فعالة للتخلص من تشابك وتقصف الخصلات.

ولهذا سوف أقدم لكم من خلال موقع ثقفني أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير بدون أي مواد كيميائية.

كيراتين الأفوكادو والمايونيز للشعر

يتميز هذا الكيراتين بقدرته العالية علي فرد خصل الشعر المتشابكة والمموجة كما يساعد في تنعيم الشعر.

حيث يحتوي الأفوكادو والمايونيز علي فيتامينات وأحماض أمينيه تعمل علي ترطيب الشعر وتوفر له النعومة واللمعان.

مكونات كيراتين طبيعي

ثمرة أفوكادو ناضجة.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

بيضة كاملة.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي للشعر وكيفية التطبيق

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الأفوكادو جيداً حتي تصبح ناعمة.

ثم أخفقي البيضة والمايونيز وأضيفيهم حتي تمتزج جميع المكونات لتحصلي علي قوام كريمي.

يغسل الشعر ثم يترك ليجف وبعد ذلك يمشط بمشط خشبي واسع.

يتم تقسيم الشعر لعدة أجزاء وتوزع عليه من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

يكرر استخدام الكيراتين الطبيعي مرة أسبوعياً لشعر ناعم وأملس في وقت قياسي.

كيراتين النشا وبياض البيض

النشا من أقوي المكونات التي تساعد في فرد الشعر والتخلص من التموجات والتكسر.

كما يحتوي علي معادن هامة لتوفير الرطوبة اللازمة لفروة الرأس ويحتوي علي البروتين المكون الرئيسي للشعر.

بياض البيض يحتوي علي مواد مغذية وبروتينات تساعد في تنعيم الشعر الخشن وفرد خصل الشعر.

كما يعمل علي التخلص من جفاف وخشونة الشعر ويمنحه النعومة واللمعان.

مكونات كيراتين طبيعي

2 ملعقة كبيرة من النشا.

بياض 2 بيضة.

طريقة تحضير الكيراتين وكيفية الاستخدام