بطريقة المحترفين احلى هريسة اسكندراني بالمكسرات مثل المحلات الكبرى

هناك الكثير من الحلويات الشرقية، ومن أحلى تلك الحلويات هي الهريسة الإسكندراني بالمكسرات، فهي نوع الحلويات التي تشتهر به محافظة الإسكندرية، وتعد الهريسة الإسكندراني مفضلة عند الكثيرين، وهو ما دفع الكثيرات من ربات البيوت لتعلم طريقة عمل الهريسة الإسكندراني، كما تعد الهريسة واحدة من الحلويات الشرقية السهلة جداً في تحضيرها، وهذا عكس ما تعتقده الكثيرات من النساء، بالإضافة إلى أن مكوناتها متوفرة في كل منزل وتحضيرها لا يستغرق الكثير من الوقت، لذا في السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة إعداد تحضير الهريس الإسكندراني على أصولها مثل طريقة أشهر محلات الحلويات الشرقية.

مكونات عمل الهريسة الإسكندراني

سوف نحتاج إلى ثلاثة أكواب من السميد.

واحد كوب من جوز هند.

واحد كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

واحد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من محسن كيك.

2 علبة زبادي كبير.

مقدار ربع كوب من السمن، ويفضل أن تكون درجة حرارته بنفس حرارة الغرفة، وكذلك الزبادي يفضل أن يكون بنفس درجة حرارة الغرفة.

مكونات حشو الهريسة الإسكندراني

مقدار ربع كوب من جوز الهند المبشور.

2 ملعقة من الزبيب.

مقدار ربع كوب من المكسرات المشكلة أو البندق حسب الرغبة.

طريقة تحضير شربات الهريسة الإسكندراني

في البداية نقوم بتجهيز الشربات، وذلك من خلال وضع الماء بالإضافة إلى السكر داخل وعاء فوق نار عالية، ثم نتركه حتى يصل إلى الغليان.

نضيف إليه عصير الليمون، وذلك حتى يصبح القوام سميك.

نرفعه من فوق النار ونضيف إليه الفانيليا.

طريقة تحضير الهريسة