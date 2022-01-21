كوب واحد قبل النوم يخلصك من دهون كرشك تخسيس البطن وإزالة الكرش فى 3 أيام حتى لو كبيرة ومدلدلة

تعتبر وصفة القرفة والزنجبيل لتخسيس البطن من أكثر الوصفات المنتشرة حاليا للتخسيس، حيث تعتبر من أكثر الوصفات المجربة والمثبت فاعليتها، ولكن لابد من التأكد أنها لا تضر صحتك، حيث يوجد بعض الأشخاص التي تضر تلك الوصفة بهم بسبب وجود عنصرين يتسببات في التهاب المعدة، حيث أن القرفة والزنجبيل لا يستحب تناولها لعدة مرات بشكل يومي.

وصفة القرفة والزنجبيل لتخسيس البطن

أثبتت عدة تجارب بعد استخدام وصفة القرفة والزنجبيل فاعليتها، كما أن لتلك الأعشاب فوائد أخرى عديدة، ولكن أيضا لها أضرار، لذا متابعة أولا الحالة الصحية للشخص قبل الاستمرار في تناول تلك الوصفة.

كيفية تحضير مشروب القرفة والزنجبيل

يمكن غلي كمية الماء المراد شربها، أو من الممكن استخدام كمية أكبر، ثم الاحتفاظ بالكمية المتبقية داخل الثلاجة.

بعد غلي الماء نقوم بتحضير كل من القرفة سواء العيدان أو البودر، والزنجبيل أيضا سواء الطازج أو البودر.

ثم نقلب كافة المكونات.

ثم نحلي المشروب بالعسل.

أو من الممكن عدم تحليته.

كما أنه يمكن وضع عصير نصف ليمونة عليه.

فوائد كلا من الزنجبيل والقرفة للجسم

يحد الزنجبيل من مستوى الكوليسترول داخل الجسم، ثم يحوله إلى الأحماض الصفراوية، مما يعمل على التخلص من أي دهون وشحوم زائدة داخل الجسم.

يزيل جميع السموم داخل الجسم، مما يعمل يحفز الدورة الدموية، مما يجعل الجسم يطرد الدهون بسهولة.

يوجد داخل القرفة والزنجبيل زيوت تعمل على فقدان الشهية، مما يزيد من فاعليته في خسارة الوزن.

يساعد في خفض مستويات السكر داخل الجسم.

يساعد في التخلص من العصارة الصفراء الموجودة داخل المرارة.

يعمل على إزالة أي جسم غريب من الجهاز الهضمي سواء أكانت فطريات أو بكتيريا، أو حتى طفيليات.

نصائح للتخلص من البطن بسهولة

لتقليل البطن يمكن إتباع الخطوات التالية: