طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل التكاليف الممكنة

من الوصفات المميزة التي يمكنكم تحضيرها في المنزل كما تعتبر. من المعجنات اللذيذة للغاية التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل حيث يتم تقديمها خلال وجبة الإفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يجب الإشارة أن باريس تشتهر بهذه الوصفة التي يتم تقديمها في العديد من المقاهي والمطاعم الكبرى أيضا كما يمكنكم تنول الكرواسون سواء كان سارة أو محشو أيضا بالشكولاتة أو الجبن أو كريم الشانتيه أيضا والعديد من النكهات المميزة الشهية بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تابعوا معنا طريقة سهلة مثل المحلات بمذاق رائع ومميزة للغاية.

المقادير المطلوبة لعمل الكرواسون

5 كوب كبير دقيق أبيض

2 كوب كبير ماء دافئ

1/2 كوب كبير زيت

1/4 كوب كبير لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة (ملعقة الطعام) سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة (ملعقة الطعام) خميرة

رشة ملح

زبدة للفرد

أي نوع حشو

للوجه:

بيضة

رشة فانيليا

طريقة تحضير الكرواسون