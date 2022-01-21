نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل التكاليف الممكنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل التكاليف الممكنة - ثقفني
من الوصفات المميزة التي يمكنكم تحضيرها في المنزل كما تعتبر. من المعجنات اللذيذة للغاية التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل حيث يتم تقديمها خلال وجبة الإفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يجب الإشارة أن باريس تشتهر بهذه الوصفة التي يتم تقديمها في العديد من المقاهي والمطاعم الكبرى أيضا كما يمكنكم تنول الكرواسون سواء كان سارة أو محشو أيضا بالشكولاتة أو الجبن أو كريم الشانتيه أيضا والعديد من النكهات المميزة الشهية بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تابعوا معنا طريقة سهلة مثل المحلات بمذاق رائع ومميزة للغاية.
المقادير المطلوبة لعمل الكرواسون
- 5 كوب كبير دقيق أبيض
- 2 كوب كبير ماء دافئ
- 1/2 كوب كبير زيت
- 1/4 كوب كبير لبن بودرة
- 2 ملعقة كبيرة (ملعقة الطعام) سكر أبيض
- 2 ملعقة كبيرة (ملعقة الطعام) خميرة
- رشة ملح
- زبدة للفرد
- أي نوع حشو
- للوجه:
- بيضة
- رشة فانيليا
طريقة تحضير الكرواسون
- نسكب كوبين كبيرين من الدقيق في وعاء عميق ونضيف الخميرة والسكر والملح والحليب البودرة ويخلط جيدا.
- أضيفي الماء تدريجيًا إلى خليط الدقيق واخلطيهم مرة أخرى حتى تصبح المكونات ناعمة.
- غطي العجينة واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.
- بعد 10 دقائق وبعد أن يتخمر العجين، نضع الزبدة وباقي الدقيق ونعجن العجينة مرة أخرى حتى نحصل على عجينة طرية ولزجة.
- تقسم العجينة لمدة 10 دقائق إلى كرات متوسطة الحجم وتترك لمدة 5 دقائق لترتاح قليلاً.
- على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق، افردي كل كرة من العجين بمسمار عجين حتى تصبح رقيقة، وادهنها بالزبدة.
- توضع كرات العجين فوق بعضها مع دهن كل طبقة بالزبدة.
- افردي كل الطبقات مرة أخرى باستخدام درفلة حتى تصبح رفيعة، ثم اقطعيها إلى مثلثات من نفس الحجم.
- ضع حشوة الكرواسون المفضلة لديك، ثم أفردها من طرف مثلث العجين إلى القاعدة.
- دهن صينية الخبز بالزبدة ثم يتم وضع الكرواسون فيها.
- نخفق البيضة جيداً مع الفانيليا، ثم ندهن بها الكرواسون ونتركه لمدة 30 دقيقة أخرى حتى يتخمر.
- يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- ضعي صينية الخبز في الفرن بعد تسخين الفرن لمدة 10 دقائق لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح ذات لون ذهبي.
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