طريقة تحضير أصابع الثوم والجبنة اللذيذة أسهل وأسرع أكلة في برد الشتاء، نقدم لكم من خلال وصفتنا التالية طريقة عمل أصابع الثوم بالجبنة التي تعتبر واحدة من أفضل وصفات الطبخ الاقتصادية، تتميز تلك الوصفة باحتوائها على فيتامينات مفيدة جداً خصوصاً في الشتاء؛ ففي هذا البرد نحتاج إلى أكلة لذيذة وسهلة تشعرنا بالدفئ، كما أن مكوناتها بسيطة واقتصادية جداً وخطوات تحضيرها سهلة وليست معقدة على الإطلاق.

طريقة تحضير أصابع الثوم والجبنة في منزلك

المقاديراللازمة لعمل أصابع الثوم بالجبنة معظمها موجود في منزلك وهي:

كوب حليب دافئ.

2 ملعقة صغيرة سكر + 2 ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة.

2 كوب ونصف دقيق بمقدار 320 جرام.

ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة.

ثوم بودر.

أما مقادير الصوص فهي 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة جبن كريمي (أو 2 مكعب جبنة كيري) بالاضافة إلى ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

جبنة موتزريلا لوجه الوصفة.

نبدأ تحضير أصابع الثوم اللذيذة بإضافة الخميرة والسكر إلى الحليب الدافئ ثم نخلطهم جيداً ونتركهم، بعد ذلك جانباً حتى تتكون رغوة على الوجه، ثم نضيف هذا الخليط إلى الدقيق في وعاء العجان مع إضافة زيت الزيتون والملح، وبعدها نضيف الثوم المجفف ونخلط المكونات جيداً حتى تتكون عجينة ناعمة بسطح أملس، ثم نضعها في وعاء مع وضع القليل من الزيت على الوجه ونغطيها ببلاستيك غذائي ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجم العجينة، بعد ذلك نقسم العجينة إلى نصفين ونأخذ كل نصف ونفرده بسُمك رفيع بالشكل المفضل لكم، بعد ذلك نضعها في صينية على ورقة زبدة أو خبز ثم نغطيها حتى تختمر مرة أخرى ونحضر الصوص.

وصفة أصابع الثوم بالجبنة الاقتصادية

نضيف الزبدة والجبن الكريمي في وعاء مع إضافة الثوم المفروم ثم نخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي يسهل فرده، بعد ذلك ندهن هذا الخليط على وجه العجين بطبقة رفيعة ومتساوية ثم نضع الجبن الموتزريلا على الوجه، ويمكنك وضع القليل من جبنة البارميزان مع رشة بسيطة من الريحان أو الاوريجانو أو أي أعشاب مفضلة لديكم، ثم نضعها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي من الأطراف والوجه، بعد ذلك نقطعها على شكل أصابع بالحجم المناسب لكم وتكون جاهزة للتقديم.