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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكيكة الشتوية الساخنة ألذ وأسرع كيكة بدون شوكولاتة في برد الشتاء، نشارك معكم اليوم وصفة كيك رائعة تناسب أيام البرد القارس التي نعيشها في الوقت الحالي، حيث نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الشتوية في المنزل بدون شوكولاتة، وهي عبارة عن خليط كيك بطعم الفانيليا مع صوص ساخن بالاضافة إلى طبقة من الكاسترد اللذيذ. بخطوات سهلة وبدون مجهود إليكي سيدتي طريقة إعداد كيك الفانيليا الساخن أنسب كيك لبرد الشتاء.

طريقة تحضير الكيكة الشتوية الساخنة

تكفي المقادير التالية لصنع صينية مقاس من 20 لـ 24 سم من الكيك الشتوي الساخن وهي كالتالي:

كوب وربع دقيق + كوب إلا ربع سكر. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر + نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة أو زيت بمقدار 113 جرام. 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة. 2 ملعقة صغيرة فانيليا + ملعقة كبيرة خل. نصف كوب حليب.

أما مقادير الكاسترد المستخدم في كيكة الفانيليا الساخنة فهي:

كوب ونصف حليب.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

فانيليا.

3 صفار بيض.

طريقة إعداد الكيكة الشتوية بسيطة جداً حيث نقوم في البداية بخلط الخل مع الحليب ونتركهم جانباً، ثم في وعاء مناسب نضف الدقيق والبيكنج بودر مع الملح، ثم نخلط المكونات الجافة مع بعض بشكل جيد وفي وعاء آخر نضيف الزبدة والسكر، ثم نخفق جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يبدأ السكر بالذوبان وبعد ذلك نضيف البيض مع الفانيليا، ثم نتابع الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها ويصبح الخليط كريمي.

كيك ساخن بدون شوكولاتة

بعد ذلك نضف خليط المكونات الجافة تدريجياً بالتبادل مع الحليب تدريجياً مع الخلط بشكل جيد بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح خليط الكيك متجانس، ثم نحضر الصينية وندهنها زيت ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، وندخل الصينية بعد ذلك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 175 مئوية رف أوسط لمدة 20 دقيقة، مع اختبار تسوية الكيك بإستخدام عود خشبي.

ومن جانب آخر نضيف السكر والنشا في إناء مناسب مع إضافة الحليب ثم نخلط جيداً على البارد، ثم نضيف صفار البيض والفانيليا ونخلط مرة أخرى ثم نرفع الإناء على النار، مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط بقوام ثقيل قابل للسكب ثم نتركه جانباً 10 دقائق حتى يهدأ، ثم نسكبه على الكيك ونوزعه بشكل متساوي مع تزيين السطح بالقليل من الشوكولاتة البيضاء، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم بطعم رهيب ورائع.