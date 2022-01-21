بيتزا العشر دقايق بدون عجن ولاتخمير ولا فرن اعملي أحلى بيتزا

بيتزا العشر دقائق بدون فرن ولا تخمير ومش هتحتاجي تشتريها تاني من برة، ومكوناتها موجودة كلها في كل بيت ومش هتحتاري تاني في عمايل البيتزا، فجميع الأطفال بأعمارهم المختلفة يعشقون الأكلات السريعة وخصوصاً البيتزا والكريب والفطائر الجاهزة، لهذا نوفر لكل ست بيت طريقة عمل أحلى بيتزا لأطفالك وهيتجننو من طعمها.

بيتزا العشر دقائق

تعد عجينة بيتزا العشر دقائق بدون فرن ولا تخمير من أسرع الأطعمة الشهية، والتي لا تستغرق غير مدة العشر دقائق في تحضيرها، كما أنها تناسب مرضى حساسية الخميرة والألبان لعدم احتوائها على البروتين عالي الدسم، ولكنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي تناسب الأطفال، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها.

مقادير بيتزا العشر دقائق

تتكون مقادير البيتزا من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل من خلال الدقيق والزبادي، كما يمكن إعادة تدوير أي نوع من أنواع اللحوم المطبوخة في الثلاجة ووضعها على عجينة البيتزا، وجاءت مقادير البيتزا كما يلـــــــــــي:

كوب وربع من الدقيق.

ثم كوب من اللبن الزبادي.

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة زيت زيتون صغيرة.

ذرة من الملح.

زيتون.

فلفل أخضر وأحمر وأصفر.

صلصة طماطم.

تشكيلة من الجبن المفضلة.

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق بدون فرن ولا تخمير