بكيلو لبن فقط اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعمها الخطير زي المحلات بالظبط في 10 دقائق

الزبد الفلاحي من اليسير أن تتم مختلف خطوات تحضيرها في البيت ومن خلال أن تكون هناك استعانة بمكونات كلها بسيطة وهذه المكونات متوفرة في البيت وتسهل من الحصول على أفضل الأنواع من الزبد الفلاحي عالي البروتين وعالي الدسم وبالطعم المميز، ومن خلال هذا المقال نعرض أهم ما يتم احتياجه لعمل الزبدة الفلاحي الطبيعي في المنزل وبأقل المكونات، وفيما يأتي خطوات التحضير للزبد الفلاحي.

طريقة عمل الزبدة في البيت

الزبد الفلاحي نوع من أنواع الدهون الصحية والتي من الممكن أن نستغني بها عن أي نوع من أنواع الزبد الصناعي، ومن خلال مكونات بسيطة يسهل استخدامها يكون من السهل توفيره في المنزل وبخطوات بسيطة يتيسر عمل الزبد الفلاحي بمنتهى السهولة، ومن خلال ما يلي مكونات عمل الزبد الفلاحي في البيت.

مكونات وصفة الزبد الفلاحي

الزبد الفلاحي من السهل استعماله بعد تحضيره في البيت بأسهل الطرق، حيث تعتبر نوعية الزبد الفلاحي الاصلي في المنزل محتوية على الكثير من المواد المغذية كالفيتامينات وبعض المعادن مثل الكالسيوم مع الكثير من الدهون والتي تعد دهونا صحية والأحماض الدهنية الأساسية، ومن خلال هذه السطور وضح مكونات الزبد الأصلية:

لتران من حليب يكون كامل الدسم.

زجاجتان فارغتان.

مكعبات من مكون الثلج.

قدر ملائم.

طريقة التحضير الزبدة