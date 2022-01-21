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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجة الباذنجان بالفرن الشهية والغنية بالفيتامينات والمعادن - ثقفني
طريقة عمل عجة الباذنجان بالفرن الشهية والغنية بالفيتامينات والمعادن وسهلة التحضير فى المنزل حيث أنه جميع مكونات هذا الطبق متواجدة فى كل منزل يوميا.
مكونات عمل عجة الباذنجان بالفرن:
- 1 حزمة خس.
- 1 علبة حمص.
- 1 علبة ذرة.
- 2 قرن فلفل أخضر.
- 2 ثمرة جزر.
- 2 ثمرة بطاطس.
- 2 ثمرة باذنجان.
- 2 رغيف خبز.
- 1 ثمرة بصل.
- رشة بقدونس للتزيين.
مكونات عمل الصلصة:
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- نص كوب طحينة.
- نص كوب عصير ليمون.
- ربع كوب سماق.
- 3 فص ثوم.
- 3 كوب زبادي.
طريقة التحضير:
- نحضر مقلاة كبيرة ونضع فيها الزيت وعندما يسخن نقوم بقلي الخبز فيه وبعد ذلك نتركه فى جنب.
- نقوم بقلي الجزر والباذنجان والبطاطا والفلفل والبصل، ونستخرجه على ورق مطبخ ليتصفي من الزيت.
- إحضار طبق وتغطيته بالخس وضع خس كثير.
- إضافة نص كميه خبز على الخس.
- رش كمية قليلة من الصلصة فوق الخبز.
- إضافة الخضروات بالترتيب البصل والخضار الذي قمنا بقليه والحمص والذرة ورص الخبز الباقي وعليه الصلصة والبقدونس والسماق، وبعد ذلك يكون جاهز للتقديم.
تجهيز الصلصة:
- إحضار وعاء كبير ونضع فيه عصير الليمون والسماق والزبادي والثوم والملح والطحينة ونقلبهم مع بعضهم جيداً حتي تكون مذابه وإذا إحتاج إلى ملح نقوم بالإضافة.
مكونات عمل خضار بقاع الجدر:
- 1 عود قرفة.
- 3 كوب أرز مغسول ومنقوع.
- 3 حبة هيل.
- رشة ملح وفلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة لومي أسود مطحون.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- نص ملعقة صغيرة كمون.
- نص ملعقة صغيرة توابل مشكلة.
- نص ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- ربع كوب نعناع مقطع.
- 3 فص ثوم مهروس.
- 1 قرن فلفل حار.
- 1 ثمرة فلفل أخضر مقطع شرائح.
- 1 ثمرة طماطم مقطعه شرائح.
- 1 ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح.
- 1 ثمرة باذنجان مقطع شرائح ومقلي.
- 1 ثمرة فلفل أصفر مقطع شرائح.
- 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- 1 ثمرة ونص بصل مقطع شرائح رفيعة.
- 2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح رفيعة وطويلة.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع الأرز فى الماء المغلي لسلقه مع وضع الهيل والقرفة وإضافة ملعقة صغيرة زيت.
- بعد سلق الأرز نقوم بتصفيته جيداً وتركه للاستعمال لاحقاً.
- إحضار مقلاة عميق ووضع بها زيت ووضعها على نار عالية ومن ثم وضع شرائح البصل وتقليبها حتى تذبل وتصير لينة، نضع الثوم ونقلبه معا وبعد ذلك صلصة الطماطم والتوابل المتبقية وتقلب جيدا، وبعد ذلك نضيف الماء ويكون كمية قليلة ونترك المزيج على النار حتي يغلي ويصبح قوام الصلصة ثقيل.
- إزالة الصلصة من المقلاة وتركها فى جانب.
- نقوم برص الخضروات بالترتيب فى القاع ويكون الجدر بطاطا وعليها كمية بسيطة صلصة وبعد ذلك نضيف النعناع وعليه الباذنجان وبعدين الفلفل الألوان نقوم برصهم بالترتيب وعليهم الطماطم.
- ونقوم بوضع الصلصة الباقيه وعليها الأرز الذي قمنا بسلقه.
- ونرش كمية من الزيت ليست كثيرة على الأرز وبعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء ونخفض النار ونتركه لمدة 15 دقيقة حتي ينضج.
- نقوم بتحضير طبق التقديم ووضع الأرز الأبيض وعليه الخضروات والصلصة على وجه الخضار.
- ونزينه برش البقدونس على السطح وأيضا شرائح الليمون ويقدم للأكل.
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