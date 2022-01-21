ملعقة سرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

مع مرور الوقت أصبح الكثير من الأشخاص من عشاق البطاطس المقرمشة، وكذلك يحبونها الأطفال كثيراً ولم تقف البطاطس على حب الصغار فقط، بل هناك العديد من الكبار التي يحبونها أيضاً، وهنا زاد الإقبال على البطاطس بشكل كبير وليس في المنزل فقط بل في مختلف المطاعم، وذلك لأنها من أكثر الوجبات التي يمكن أن تعد سريعاً في المنزل، وهنا سنعرض عليكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت في المنزل؛ ولكن ماذا إذا كنتي تقومي بإتباع نظام تخسيس وهذا يمنعك من تناول أي أطعمة بها زيت، أو تعانين من ارتفاع نسبة الكولسترول، وفي هذا المقال سنقوم بطرح طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت وعملها في الفرن والتي تناسب الكل وتحديداً الذي يعانون من الأمراض وتم منعهم من تناول الأطعمة التي بها نسبة زيت وهنا سنقوم بجعلهم يتمتعون بمذاقها الرائع وفيما يلي نعرض مكونات البطاطس المقرمشة:

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

2 من البطاطس وتكون متوسطة الحجم، وتقطيعها إلى قطع أصابع، كما تعودنا.

معلقة واحدة من الفلفل الأحمر صغيرة.

ملعقة من بهارات إيطالية واحدة.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

رشة فلفل حار.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

وزعتر.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت

وهنا جاءوقت أن تعرفي طريقة عمل البطاطس المقرمشة قومي فقط بإتباع الخطوات كما هي حتى تحصلي البطاطس المقرمشة: