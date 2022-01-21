طريقة عمل فطيرة اللانشون سريعة التحضير بدون فرن بطريقة سهلة وبسيطة

فطيرة اللانشون سريعة التحضير ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تناولها مع العديد من الصوصات اللذيذة مثل صوص الجبنة الرومي أو الباربكيو.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطيرة اللانشون سريعة التحضير.

مكونات فطيرة اللانشون سريعة التحضير

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وليست مكلفة كذلك ومكوناتها كالتالي:

كوبين دقيق.

نصف كوب من الزيت.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

جبنة موزاريلا بالكمية المرغوب فيها.

شرائح من اللانشون بمقدار مناسب أو شرائح من البسطرمة حسب الرغبة.

ملعقتين من الجبنة الكريمي (فيتا).

صينية مقاس ٣٠ سم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطيرة اللانشون سريعة التحضير وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيكينج بودر وكوبي الدقيق ورشة الملح مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الحليب والزيت، ثم نعجن جميع المكونات جيدا.

وبعدما يتم عجن العجينة نقوم بتنصيفها نصفين وندهن الصينية بالزيت ونقوم بفرد النصف الأول من العجينة في الصينية بشكل متساوي

ثم نقوم بعد ذلك بفرد الجبنة الكريمي على العجينة ونوزعها بالتساوي.

ثم نضع فوق الجبنة شرائح اللانشون أوشرائح البسطرمة، ثم نضع فوقهم الجبنة الموزاريلا.

ونقوم بعد ذلك بفرد نصف العجينة الآخر ونضعه فوق الجبنة الموزاريلا ثم نقوم بغلق الأطراف.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفطيرة علي النار لمدة دقيقتين علي كلا الوجهين.

ونقوم بتغطية الصينية بغطاء أثناء التسوية.

ثم تكون الفطيرة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص الجبنة الرومي أو صوص الباربكيو أو سلطة الطحينة.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: