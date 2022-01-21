بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعم وقوام احلي من الجاهز

السمنة البلدي من بين أهم المكونات الدهنية والتي من الممكن أن تستخدم في الطهي لمختلف أنواع الوجبات والأطعمة، ومن خلال الآتي مكن تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة من السمن الفلاحي المميزة مع بيان أهم المكونات التي تساعد في عمل تلك الوصفة المتميزة من مكون السمن البلدي، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وتتوفر بالمنزل من الممكن أن نحصل على هذا النوع من السمن الطبيعي والذي يعد صحيا أفضل من أنواع السمن النباتية، والتي تعتبر من نوعيات السمن التي تكسب الطعام أفضل نكهة.

مقادير إعداد السمن البلدي

السمن البلدي من أكثر المكونات التي من الممكن أن يتم عملها في البيت وتعد مكون دهني عالي الدسم وخالي من الزيوت النباتية والتي تعطي أي نوع سمن كمسة من الأضرار وهذا ما يجعل السمن الصناعي شديد الضرر بالجسم ولكن نوع السمن الطبيعي وهو الذي يمكننا تحضيره في البيت أساس عمله هو الحليب الطبيعي أو مشتقاته ولا بد من استعمال الحليب كامل الدسم، ومن خلال الآتي نوضح مكونات وصفة السمن البلدي، من الممكن أن نقوم بتحضير السمن البلدي الطبيعي من خلال استعمال المكونات التالية:

كيلو من القشطة البلدي.

وعاء مناسب.

مكعبات من الثلج.

طريقة إعداد السمن البلدي بكيلو قشطة

الخطوات التي يتم الاعتماد عليها لتحضيرها من الممكن أن تتم في البداية من خلال وضع القشطة في وعاء ملائم وتقليبها بمفردها.

لا بد وأن يكون التقليب سريع وهذا حتى يتم فصل بروتين الحليب والقشطة والدهون عن السوائل.

بعد أن يتم فصل كل السوائل وبمساعد مكعبات الثلج من الممكن بعدها أن تصفي المواد الدهنية وتجميعها في شكل كرات من الزبد الفلاحي، وبعدها تأتي خطوة استخراج السمن البلدي.