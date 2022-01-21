شوربة الخضار أحلى طبق جانبي يتم تناوله على المائدة سوف نتعرف عليها الآن

طريقة تحضير شوربة الخضار المغذية اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يعمل طبق الشوربة على تدفئة المعدة ويجعلها لينة كما أن تحافظ على الجسم من الإنتفاخ والإمساك المزعج، وتمد الجسم بالقيمة الغذائية لأنها غنية بالألياف التي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة وتعمل على رفع مناعة الجسم، وتتعدد أنواع الشرب على حسب رغبة كل فرد من هذه الأنواع شوربة لسان العصفور وشوربة الفريك باللحم وشوربة الشعيرية بالدجاج وشوربة العدس وكثير من الأنواع الأخرى المتنوعة، وكثير من الناس تجعل طبق الشوربة من الأطباق الرئيسية على مائدتها وخاصة في فصل الشتاء وفي شهر رمضان المبارك، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا عشاق هذه الأطباق مكونات عمل شوربة الخضار وكيفية إعدادها بإتقان خطوة بخطوة من خلال موقعنا المحترف موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل شوربة الخضار

تتكون شوربة الخضار من مجموعة خضروات صحية ولها فوائد متعددة في الجسم فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

حبة من البطاطس.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مكعب من المرقة.

كوب من البازلاء.

ملح على حسب الرغبة.

٢ ثمرة من الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

2 حبة من الجزر.

كمية من الماء.

طريقة تحضير الشوربة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الشوربة بخطوات سهلة وبسيطة وهذه الطريقة كما يلي:-