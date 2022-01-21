طريقة عمل كفتة الحاتي بكل تكاتها وأسرارها من غير ما تفك وبمذاق أشهر المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي بمذاق أشهر المطاعم، نستعرض معكم اليوم من خلال موقع ثقفني نيوز طريقة عمل كفتة الحاتي، وهم من أكثر الوجبات المميزة والشهيرة المحببة لدي معظم الأسر، حيث يتم شراؤها من المطاعم بمبالغ مالية كبيرة، فترغب بعض سيدات المنزل بالطريقة المميزة التي يتم صناعتها لكي توفر في التكاليف المادية، وتضمن صحة المكونات المصنوعة منها، ولأن من خلال موقعنا نقدم العديد من الوصفات إليك، فأننا اليوم نوضح لك تكات وأسرار عمل كفتة الحاتي في مثل المطاعم، فتابعونا لمزيد من المعلومات.

مقادير عمل كفتة الحاتي

ومن خلال المكونات التالية يمكن تحضير أشهي كفتة مشوية مثل كفتة الحاتي بالظبط، وبطعم لا يقاوم وبمكونات إقتصادية سهلة وبسيطة وسريعة، موجودة في كل مكان، وهي علي النحو التالي.

1/2 كيلو لحم ضاني مفروم خشن.

حبة بصلة متوسطة مبشورة.

حبّة طماطم مقشرة ومفرومة.

ملعقتان طعام خل أبيض.

ملعقة صغيرة دهن “قطعة ليّة” وهي تعطي نفس مذاق كفتة الحاتي.

بهارات لحم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة ملح

زعتر.

3 ملاعق طعام بقسماط مطحون ناعم.

فحمة مشتعلة.

بقدونس

طريقة عمل كفتة الحاتي بأقل التكاليف