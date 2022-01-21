نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي بكل تكاتها وأسرارها من غير ما تفك وبمذاق أشهر المطاعم في المقال التالي
طريقة عمل كفتة الحاتي بمذاق أشهر المطاعم، نستعرض معكم اليوم من خلال موقع ثقفني نيوز طريقة عمل كفتة الحاتي، وهم من أكثر الوجبات المميزة والشهيرة المحببة لدي معظم الأسر، حيث يتم شراؤها من المطاعم بمبالغ مالية كبيرة، فترغب بعض سيدات المنزل بالطريقة المميزة التي يتم صناعتها لكي توفر في التكاليف المادية، وتضمن صحة المكونات المصنوعة منها، ولأن من خلال موقعنا نقدم العديد من الوصفات إليك، فأننا اليوم نوضح لك تكات وأسرار عمل كفتة الحاتي في مثل المطاعم، فتابعونا لمزيد من المعلومات.
مقادير عمل كفتة الحاتي
ومن خلال المكونات التالية يمكن تحضير أشهي كفتة مشوية مثل كفتة الحاتي بالظبط، وبطعم لا يقاوم وبمكونات إقتصادية سهلة وبسيطة وسريعة، موجودة في كل مكان، وهي علي النحو التالي.
- 1/2 كيلو لحم ضاني مفروم خشن.
- حبة بصلة متوسطة مبشورة.
- حبّة طماطم مقشرة ومفرومة.
- ملعقتان طعام خل أبيض.
- ملعقة صغيرة دهن “قطعة ليّة” وهي تعطي نفس مذاق كفتة الحاتي.
- بهارات لحم.
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نصف ملعقة صغيرة بابريكا
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نصف ملعقة صغيرة شطة
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ملعقة صغيرة ملح
- زعتر.
- 3 ملاعق طعام بقسماط مطحون ناعم.
- فحمة مشتعلة.
- بقدونس
طريقة عمل كفتة الحاتي بأقل التكاليف
- في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق، ثم نقوم بخلط جميع المكونات البهارات والتوابل مع اللحمة المفرومة ونخلطهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة بعض العيش الفينو الطري ونخلطهم جيداً حتي التجانس.
- ثم نقوم بوضع الخليط في الثلاجة ربع ساعة قبل التسوية.
- نقوم بإحضار الأعواد الخشبية بعد تركها في الماء لفترة، بعد تقسيم اللحمة إلي كرات متساوية الحجم.
- نقوم بإحضار الكرات وبلها بماء البصل، ونفردها علي الأعواد كاملاً.
- ثم نضعها في صينية مرصوصة بجانب بعضهم البعض وندخلها الفرن.
- بعد اقتراب نضج الكفتة نخرجها من الفرن ونضعها في ورق فويل مع فحمة مشتعلة، ثم نعيد إدخالها الفرن مرة أخري لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونضع به البقدونس ونترك الكفتة فوقها مع تقديمها مع الطحينة.
- في النهاية نتمني لكم وجبة هنية.
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