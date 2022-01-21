مكون سحري عجيب موجود في كل بيت لتطويل الشعر الرموش وتكثيف الحواجب نتيجة روعه في أول يومين

تطويل الشعر الرموش وتكثيف الحواجب، تعاني الكثير من الفتيات والنساء من أن حواجبهم ورموشهم خفيفة وقصيرة ويبحثون عندها عن طرق مختلفة تساعدهم في تكثيف الحواجب والرموش من دون التسبب في أي ضرر للبشرة، ويمكن شراء الكثير من المنتجات التي تساهم في ذلك ولكن يمكن أن تكون هذه المنتجات مكلفة بالنسبة للبعض، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال بعض الطرق الطبيعية لتكثيف الحواجب والرموش.

تطويل الشعر الرموش وتكثيف الحواجب

هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في تكثيف الحواجب والرموش ومنها:

وصفة زيت الألوفيرا لتطويل الرموش

لقد أثبتت الدراسات أن الألوفيرا الذي يتم استخلاصه من الصبار يساهم بشكل كبير في نمو الشعر وتكثيف الحواجب والرموش وإنباته ويتم استخدامه عن طريق التالي:

مكونات وصفة زيت الخروع لتكثيف الحواجب

ملعقة واحدة زيت سمسم.

3 ملاعق من زيت الألوفيرا.

4 ملاعق من زيت الخروع.

طريقة إعداد وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش

في إناء صغير يتم وضع المكونات على بعضها البعض وخلطها جيداً.

نقوم بسكب الخليط داخل عبوة زجاجية صغيرة ونتركها يوم كامل قبل أن يتم استخدامها.

نقوم برج العبوة لمزج المكونات مرة أخرى.

يتم استخدام الخليط ووضعه على الرموش والحواجب بشكل يومي قبل النوم باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة.

بشكل يومي قبل النوم باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة. سوف تلاحظين النتيجة مع تكرار الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوع.

وصفة زيت الزيتون والثوم لتكثيف الحواجب

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى تحضير هذه المنتجات واتباع الخطوات التالية:

مكونات الثوم لتطويل الرموش

3 ملاعق من زيت الزيتون.

3 فصوص من الثوم.

طريقة تحضير وصفة الثوم لتكثيف الحواجب

في وعاء نقوم بهرس الثوم وإضافة زيت الزيتون عليه ومزجهم جيداً حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

يتم ترك المزيج في مكان ما بعيداً عن أشعة الشمس لمدة ساعتين على الأقل.

يتم استخدام الخليط و تطبيقه على الحواجب مع تدليك الحواجب في شكل دائري حتى يتشرب شعر الحواجب الخلطة بشكل جيد.

مع تدليك الحواجب في شكل دائري حتى يتشرب شعر الحواجب الخلطة بشكل جيد. ينصح بعدم استخدام الخلطة للرموش لأنها يمكن أن تسبب التهابات بالعين بسبب الثوم.

يمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم طرق طبيعية لتكثيف الحواجب والرموش في المنزل من دون الحاجة إلى شراء منتجات باهظة الثمن، يمكن اتباع الوصفات وملاحظة النتيجة.