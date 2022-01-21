بسكويت أصابع السعادة ألذ وأطيب حلوى ممكن تجربوها

يعد بسكويت أصابع السعادة ، من أكثر أنواع الحلويات الجميلة المشهورة والمعروفة، التي يقبل على تناولها الملايين وخاصة الأطفال لأنها تتميز بشكل وطعم رائع جداً، يجذب الأطفال إليها ويمكن إعدادها بنكهات مختلفة ومتعددة، مثل نكهة الفانيليا أو الشوكولاتة أو البرتقال وغيرها، وقد اشتهرت في الأواني الأخيرة في بعض الدول العربية، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعطي نتائج أفضل من الجاهز ولا تأخذ وقت طويل في عملها، وإنها بالفعل وصفة شهية وللذيذة وذات طعم ورائحة ذكية جداً، وتقدم للضيوف والأصحاب في جميع المناسبات والأعياد، وإذا كنتي من عشاق البسكويت سوف نقدم لكي من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكويت أصابع السعادة اللذيذ في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالتالي.

مكونات عمل بسكويت أصابع السعادة

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا البسكويت المقرمش وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف معلقة صغيرة من بكينج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من جوز الهند.

للتزيين:-

كوب من جوز الهند.

كوب من الشوكولاتة البيضاء المذابة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير بسكويت أصابع السعادة المقرمش في المنزل وهي كالاتي:-

في طبق عميق نضع الزبدة والزيت، والسكر ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. ثم نضيف الدقيق وبكينج بودر والفانيليا، وجوز الهند ونقلب جيداً بدون عجن، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. بعد ذلك توضع في طبق وتغطي بكيس بلاستك، وتترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق وبعد مرور الوقت المناسب. نخرجها من الثلاجة ونشكلها أصابع متوسطة الحجم، وترص في صينية بها ورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية. وتخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة ً 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 15 دقيقة، وعند تمام النضج تخرج وتترك لتبرد تماماً. ثم نقوم بغمس أطراف الأصابع في الشوكولاتة البيضاء، ثم جوز الهند وترص في طبق التقديم، وتقدم بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح البسكويت

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسرار نجاح الوصفة وهي كالاتي:-