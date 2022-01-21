بأسرار التجار.. طريقة عبقرية لتخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون ما يسود أو يتغير طعمه

ورق العنب من المحشيات التى يحبها الكثير، يكون ورق العنب من أفضل وأكثر الأنواع المحشي تميزاً فقد يحبه الكثير بداية من الصغار حتى الكبار، وهذا دليلاً على أن ربات المنزل تقوم بتخزينه بكميات كبيرة جداً وذلك حتى تحتفظ بيه لوقت أطول، ولكن هناك بعض الطرق الغير صحيحة التى تؤدي إلى تلفه، وذلك لأن ورق العنب من النوع الذي يظهر في بعض المواسم وليس كلها، وهناك بعض الأشخاص الذين يقوموا بتخزين ورق العنب إما في برطمان أو تخزينه في زجاجات أو في أوعية تحافظ عليه، لذلك عليكي أن تخزينه بكميات كبيرة للغاية وذلك حتى تستطيعي أن تقومي بعمله في أى وقت يحلو لكي وفي هذا المقال سنعرفك على أفضل الطرق التي يمكنك أن تقومي من خلالها بالإحتفاظ بكميات كبيرة من ورق العنب، قد يترواح تخزينه لسنوات:

تخزبن ورق العنب من السنه للسنه

قومي بإحضار كميات كبيرة من ورق العنب، وقومي بإزالة الجذور التى به.

قومي بغسل الأوراق جيداً حتى تتخلصي من الأتربة التي بها.

قومي بوضع ورق العنب في ماء مغلي.

إخراج ورق العنب من الماء بعد 2 دقيقة من مرور الوقت عليه.

وبعدها قومي بتجهيزه في أكياس بلاستيكية، وذلك عن طريق وضع الأوراق فوق بعضها بطريقة متساوية حتي نضعها في الثلاجة.

طريقة وضع ورق العنب في الثلاجة

وهنا جاء وقت أن نعرف كيف نقوم يتخزينه في الثلاجة وهو كالتالي