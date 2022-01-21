عمل حلي الشعيرية بلاليط السهلة والسريعة، إن حلو البلاليط عبارة عن عن شعيرية لذيذة محلاة، وتتميز البلاليط بسرعة تحضرها لأنها متوفرة في كل منزل، ومن أكثر الدول المعروفة بحلوي البلاليط الشهيرة هي دولة الإمارات، كما أن البلاليط حلوي يحبها العديد من المواطنين في دول العربية وخاصة دول الخليج، فتعتبر من الحلويات المميزة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، كما أن يتمكن من صنعها جميع الأمهات لأطفالهم، سوف نوضح عن طريق موقعنا خطوات عمل حلي الشعيرية بلاليط اللذيذة، كما أن هناك العديد من الحلويات الخليجية اللذيذة والمفيدة مثل تحضير حلوي العريكة اللذيذة بالمنزل كالجاهزة.

مكونات عمل حلي الشعيرية بلاليط

إن مكونات أشهر حلوي لذيذة وسريعة سواء في الإمارات أو بالدل الخليجية كالأتي:

نحضر من الشعرية عبوة أو كيس.

نعد كوب ونصف من السكر.

نجهز عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

إحضار ملعقة وحدة كبيرة من الزبدة.

إعداد ملعقة صغيرة إلا ربع من الهيل.

نجهز من الزعفران كمية تقدر بربع ملعقة صغيرة فقط.

نعد من ماء الورد كمية تكون بمقدار ربع كوب.

نحصر كمية من الماء مناسبة للسليق.

خطوات تحضير حلوي البلاليط في المنزل

سوف نوضح خطوات تحضير حلي البلاليط خطوة خطوة في المنزل بكل سهولة ويسر، فإن خطوات عمل هذه الحلوي تكون كالتالي: