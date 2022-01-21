نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل كفته الحاتى بالأزر بالخطلة السرية عمرها ما هتفك منك طعمها لذيذ لازم تجربيها لأولادك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر عمل كفته الحاتى بالأزر بالخطلة السرية، تعد كفتة الأرز من الأكلات التي يفضلها العديد من الناس خاصة في مصر، تتعدد طرق تحضير كفته الأرز فبعض الناس يحبونها محمره فقط والبعض الآخر يفضلون وضعها في الصلصة، وهي من الأكلات الأساسية في العزائم والمناسبات السارة و يتم إعدادها على اكثر من مرحله حتى نحصل على أشهي كفتة أرز

سر عمل كفته الحاتى بالأزر بالخطلة السرية

ق تبحث الكثير من السيدات عن طرق جديدة لعمل الكفتة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل كفته الأزر في البيت

مكونات كفتة الأرز

كيلو من اللحمة المفرومة

ملح

ملعقة كبيره من الكزبرة الناشفة

2 كوب من الأرز المغسول والمجفف

كمون

ملعقة صغيرة من ألشطه

2 بصله متوسط الحجم

ربطة شبت

فلفل أسود

رأس ثوم صغيرة

ربطة كسبره

2 ملعقة نعناع ناشف

ربطة بقدونس

طريقة تحضير كفتة الأرز

لكي يتم تحضير كفته الأزر بطريقة صحيحة يجب اتباع الخطوات بطريقة صحيحة وهذه الخطوات هي:-

نفرم اللحمة في الكبة جيدا ثم يتم طحن الأرز فيها حتى يصبح مثل الدقيق ثم نفرم البصل أيضا، و نقطع الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء بحيث تكون ناعمه جدا.

نحضر طبق عميق ونضع فيه اللحم المفروم والأرز ونقلبهم جيدا ثم يضاف اليهم البصل المفروم والخضار المقطعة ونضيف التوابل مثل الفلفل الأسود والكمون والنعناع.

نضع الخليط في الكبة مرة أخرى حتى يمتزج جيدا و يصبح لون الخليط اخضر.

نأخذ قطعه صغيره من الخليط ونشكلها على هيئة أصابع، ندهن اليد بالزيت حتى لا يلتصق الخليط قبل تشكيله.

نسخن مقلاة بها كَمّيَّة مناسبة من الزيت ثم نضع أصابع كفته الأرز فيها حتى يصبح لونها ذهبي غامق.

مكونات صلصة كفته الأزر

بصله صغيره مبشوره

ملعقة من الثوم المفروم

طماطم

لتر من الماء

ملعقة من السمن أو الزيت

ملح وفلفل اسود

طريقه تحضير صلصة كفته الأزر

نخلط الطماطم المقطعة شرائح في الخلاط ثم نصفيها باستخدام مصفاة من القشور، ثم نسيح السمن علي النار ونضع فيه الثوم المفروم حتى يذبل ثم نضيف عصير الطماطم والبصل المبشور ويمكن الاستغناء عنه.

نترك الصلصة على النار حتى تستوي ثم نضيف إليها لتر من الماء ونضع بها الكفتة ونضيف الملح والفلفل ونتركها حتى تنضج ثم تقدم ساخنة مع الأرز والسلطة.