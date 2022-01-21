كيفية عمل الحمص في البيت بخطوات سهلة وبسيطة ، يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة ، حيث يعتبر الحمص من أشهر الأطباق التي يتم تقديمها على المائدة العربية وخاصة في بلاد الشام ، كما أن الحمص من الأطباق الشهية. كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان ، مثل: (بروتينات – فيتامينات – ألياف طبيعية) ، لذلك سنتعرف في هذه المقالة على وصفات مختلفة لصنع الخبز في المنزل بأقل المكونات.

كيفية عمل الحمص في البيت

يمكنك تحضير الحمص في المنزل دون الحاجة لشرائه من المطاعم وذلك وفق الخطوات التالية: نحضر إناءً عميقًا ثم نبدأ في تصفية الحمص من الماء المنقوع فيه ، ونضع الحمص على النار مع كوب من الماء لمدة 10 دقائق على الأقل. أحضر الخلاط الكهربائي بعد غلي الحمص ، ثم صفيه من الماء وهرسه جيداً في الخلاط حتى تحصل على عجينة طرية. نضيف كمية الطحينة والثوم المهروس والملح وعصير الليمون ونخلطهم جيداً باستخدام الخلاط اليدوي حتى يصبح لون الخليط أبيض. نضيف معجون الحمص للخليط السابق ونخلطهم جيداً ، ثم نضعهم في طبق التقديم. في هذه المرحلة يمكن تزيين الحمص بالبقدونس.

كيفية تحضير الحمص بالشمندر

الحمص من الأطباق التي يسهل تحضيرها لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت ، ويمكن تحضيرها وفق الخطوات التالية: نحضر صفيحة ألمنيوم كبيرة ثم نبدأ بإضافة كمية (شمندر – ثوم – إكليل الجبل – زيت زيتون – ملح – فلفل أسود) ، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الماء إلى الخليط السابق. انقلي رقائق الألومنيوم إلى صينية الخبز وضعيها في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة ، حتى ينضج البنجر وينضج بالكامل. اترك ورق الألومنيوم ليبرد تمامًا ، ثم ابدأ في تقشير الشمندر ، وإزالة القشرة منه ، ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة جدًا. نحضر وعاء عميق ثم نضيف (الثوم والبصل والشمندر والخيار المخلل والحمص) ونخلطهم جيداً ثم يضاف الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة. نحضر طبق التقديم ونسكب الحمص فيه ، ثم نضع القليل من الكزبرة على الوجه. وهكذا وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن تعلمنا كيفية صنع الحمص في المنزل بأسهل وألذ طريقة لتقديم الحمص على مائدة الإفطار.