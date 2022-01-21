كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة ، الفلافل من الأطباق الشعبية والتقليدية في أنحاء مختلفة من الوطن العربي ويتميز بمذاقه اللذيذ واللذيذ ، وعادة ما يتم تناوله في وجبة الإفطار مع الحمص أو الفول أو المسبحة ، ويمكن لربات البيوت صنع الفلافل في المنزل بمكونات غير مكلفة.

كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة

الفلافل من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس ، ويفضل الكثير من الأمهات تحضيرها لأفراد أسرهن في المنزل وكذلك شرائها من المطاعم ، وقد نجد العديد من ربات البيوت يبحثن عن الطريقة الصحيحة والسهلة للقيام بذلك. صنع الفلافل في المنزل

طريقة تحضير الفلافل

تستطيع الأمهات صنع الفلافل في المنزل لإبهار أفراد أسرهن بمذاقه اللذيذ ، أفضل من شرائه من المطاعم ، حيث يتم تحضيره بخطوات سهلة ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وذلك باتباع التعليمات التالية:

سيدتي ، أولاً ، انقعي الحمص في الماء الساخن ليوم كامل ، ثم اغسليه وجففيه من الماء جيداً في صباح اليوم التالي.

يُسحق الحمص المنقوع في آلة طحن ، ثم يُضاف إليه البصل المفروم والثوم.

استمر في طحن الحمص حتى تمتزج مع الثوم والبصل. يُضاف البقدونس والنعناع والكزبرة والبقدونس والكمون والملح والبهارات المختلطة والفلفل الحلو والفلفل الأسود إلى مزيج الحمص.

انقلي الحمص المطحون إلى وعاء كبير وقلبي جميع المكونات بيديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي صودا الخبز إلى عجينة الفلافل واتركيها لترتاح لمدة عشر دقائق.

استخدم قالب فلافل لعمل كرات عجين متوسطة الحجم.

سخني الزيت النباتي في مقلاة عميقة ، واقلي الفلافل فيها حتى تنضج من الداخل وتحمر من الخارج.

طريقة الفلافل السورية