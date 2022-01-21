صحة

كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة

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عمر شويل - جدة كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة - ثقفني

كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة ، الفلافل من الأطباق الشعبية والتقليدية في أنحاء مختلفة من الوطن العربي ويتميز بمذاقه اللذيذ واللذيذ ، وعادة ما يتم تناوله في وجبة الإفطار مع الحمص أو الفول أو المسبحة ، ويمكن لربات البيوت صنع الفلافل في المنزل بمكونات غير مكلفة. 

كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة

الفلافل من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس ، ويفضل الكثير من الأمهات تحضيرها لأفراد أسرهن في المنزل وكذلك شرائها من المطاعم ، وقد نجد العديد من ربات البيوت يبحثن عن الطريقة الصحيحة والسهلة للقيام بذلك. صنع الفلافل في المنزل

طريقة تحضير الفلافل

  • تستطيع الأمهات صنع الفلافل في المنزل لإبهار أفراد أسرهن بمذاقه اللذيذ ، أفضل من شرائه من المطاعم ، حيث يتم تحضيره بخطوات سهلة ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وذلك باتباع التعليمات التالية:
  • سيدتي ، أولاً ، انقعي الحمص في الماء الساخن ليوم كامل ، ثم اغسليه وجففيه من الماء جيداً في صباح اليوم التالي.
  • يُسحق الحمص المنقوع في آلة طحن ، ثم يُضاف إليه البصل المفروم والثوم.
  • استمر في طحن الحمص حتى تمتزج مع الثوم والبصل. يُضاف البقدونس والنعناع والكزبرة والبقدونس والكمون والملح والبهارات المختلطة والفلفل الحلو والفلفل الأسود إلى مزيج الحمص.
  • انقلي الحمص المطحون إلى وعاء كبير وقلبي جميع المكونات بيديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
  • أضيفي صودا الخبز إلى عجينة الفلافل واتركيها لترتاح لمدة عشر دقائق.
  • استخدم قالب فلافل لعمل كرات عجين متوسطة الحجم.
  • سخني الزيت النباتي في مقلاة عميقة ، واقلي الفلافل فيها حتى تنضج من الداخل وتحمر من الخارج.

طريقة الفلافل السورية

  • طريقة تحضير الفلافل السورية حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات عمل الفلافل على الطريقة السورية:
  • ضعي الحمص في وعاء وغطيه بالماء واتركيه لينقع طوال الليل مع الحرص على تغيير الماء مرتين.
  • اخلطي الثوم والبصل في الخلاط ، ثم أضيفي الحمص المصفى وقلبي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
  • نضيف البهارات إلى عجينة الفلافل ونخلط جيداً ، ثم نضيف بيكربونات الصودا وبذور السمسم ونخلط جيداً.
  • سخني الزيت النباتي في قدر عميق ، ثم شكلي خليط الفلافل على شكل كرات بيضاوية بملعقة كبيرة أو باستخدام أداة الفلافل.
  • اقلي الفلافل في الزيت النباتي الغزير على دفعات حتى تصبح ذهبية اللون.
  • نضع الفلافل في صحن التقديم ، ونرش السماق ، وصحة ونعيم.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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