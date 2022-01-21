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عمر شويل - جدة كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة - ثقفني
كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة ، الفلافل من الأطباق الشعبية والتقليدية في أنحاء مختلفة من الوطن العربي ويتميز بمذاقه اللذيذ واللذيذ ، وعادة ما يتم تناوله في وجبة الإفطار مع الحمص أو الفول أو المسبحة ، ويمكن لربات البيوت صنع الفلافل في المنزل بمكونات غير مكلفة.
كيفية عمل الفلافل في البيت بخطوات سهلة
الفلافل من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس ، ويفضل الكثير من الأمهات تحضيرها لأفراد أسرهن في المنزل وكذلك شرائها من المطاعم ، وقد نجد العديد من ربات البيوت يبحثن عن الطريقة الصحيحة والسهلة للقيام بذلك. صنع الفلافل في المنزل
طريقة تحضير الفلافل
- تستطيع الأمهات صنع الفلافل في المنزل لإبهار أفراد أسرهن بمذاقه اللذيذ ، أفضل من شرائه من المطاعم ، حيث يتم تحضيره بخطوات سهلة ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وذلك باتباع التعليمات التالية:
- سيدتي ، أولاً ، انقعي الحمص في الماء الساخن ليوم كامل ، ثم اغسليه وجففيه من الماء جيداً في صباح اليوم التالي.
- يُسحق الحمص المنقوع في آلة طحن ، ثم يُضاف إليه البصل المفروم والثوم.
- استمر في طحن الحمص حتى تمتزج مع الثوم والبصل. يُضاف البقدونس والنعناع والكزبرة والبقدونس والكمون والملح والبهارات المختلطة والفلفل الحلو والفلفل الأسود إلى مزيج الحمص.
- انقلي الحمص المطحون إلى وعاء كبير وقلبي جميع المكونات بيديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- أضيفي صودا الخبز إلى عجينة الفلافل واتركيها لترتاح لمدة عشر دقائق.
- استخدم قالب فلافل لعمل كرات عجين متوسطة الحجم.
- سخني الزيت النباتي في مقلاة عميقة ، واقلي الفلافل فيها حتى تنضج من الداخل وتحمر من الخارج.
طريقة الفلافل السورية
- طريقة تحضير الفلافل السورية حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات عمل الفلافل على الطريقة السورية:
- ضعي الحمص في وعاء وغطيه بالماء واتركيه لينقع طوال الليل مع الحرص على تغيير الماء مرتين.
- اخلطي الثوم والبصل في الخلاط ، ثم أضيفي الحمص المصفى وقلبي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
- نضيف البهارات إلى عجينة الفلافل ونخلط جيداً ، ثم نضيف بيكربونات الصودا وبذور السمسم ونخلط جيداً.
- سخني الزيت النباتي في قدر عميق ، ثم شكلي خليط الفلافل على شكل كرات بيضاوية بملعقة كبيرة أو باستخدام أداة الفلافل.
- اقلي الفلافل في الزيت النباتي الغزير على دفعات حتى تصبح ذهبية اللون.
- نضع الفلافل في صحن التقديم ، ونرش السماق ، وصحة ونعيم.
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