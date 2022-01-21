بدون تعب.. تنظيف البط والطيور من الريش بمكون سحري خطير والتخلص من الزفارة نهائيا

يعتبر البط من أنواع الطيور الذي يتميز بطعمه اللذيذ والممتع، كما أن المصريون قد اشتهروا كثيراً بعمل البط وتناوله لتميزه بتلك المذاق، وهناك بعض الأشخاص الذي يقوموا بتناول البط مع المحشي، ومن جانب آخر إذا نظرنا إلي تنظيف البط أو الفراخ فسنجد أن السيدات تواجه نوعاً من الصعوبة في عملية تنظيفه كما أن تنظيفه يحتاج الكثير من الوقت، كما أنه لايزال الريش وأشياء آخري موجودة فيهم حتي بعد التنظيف العميق بالماء، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية تنظيف البط أو الفراخ وكيف يمكنك أن تقومي بالتخلص من الريش الصغير الموجود بهم وهذا دون أن تأخذي الكثير من الوقت فيهم وفيما يلي طريقة للتخلص من الشعر، تعددت الكثير من الطرق التي يمكنك أن تتخلص من الريش الصغير، ولكن هنا سنقوم بشرح طريقة التخلص باستخدام اللهب وبيكربونات الصوديوم والطرق هي

طريقة تنظيف البط والرومي من الريش

قومي بإزالة الشعر الموجود على جسم البط أو الفراخ كله وتنظيفها جيداً بالماء.

تركهم حتي نص ساعة ليجفوا من الماء.

قومي بوضعهم بطريقة قريبة من اللهب حتي يتخلص من الشعر الصغير.

وذلك لأن اللهب يقوم بالتخلص عن طريق حرقة وجعله يتطاير في الهواء.

استخدام الملح والليمون حتي تنظفيهم من اللهب الذي قاموا بالتعرض له أو إذا كان هناك رائحه كريهة بهم.

امسحي على البط أو الفراخ بالليمون والملح جيداً.

غسلهم بالماء الفاتر، وقومي بتقطيهم إلي أجزاء حسب رغبتك سواء صغيرة أو كبيرة.

طريفة تنظيف البط بالخل

وفي حالة أنك لا تريدي أن تستخدمي اللهب وتخشيه، سنقوم بعرض طريقة آخري وهي أنه يمكنك أن تقومي أيضاً بتنظيفها باستخدام بيكربونات الصوديوم، وهي سوف تساعدك كثيراً في التنظيف ومن هذه المكونات الآتي

ماء مغلي.

معلقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

معلقة كبيرة بقسماط.

أما عن طريقة التخلص من الشعر باستخدام المكونات فيكون عن طريق الآتي: