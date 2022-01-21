أسرع طريقة عمل الاندومي في البيت في 10 دقائق صحية وسريعة وطعمها رائع جدا

الاندومي يعتبر من أنواع المكرونات السريعة في التحضير والمميزة بصورة كبيرة للغاية والتي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل عام خاصة لجميع الأطفال نظرا لطعمها الرائع بصورة كبيرة بالإضافة إلى ذلك وجبة مميزة وسريعة في التحضير لا تأخذ أكثر من خمس دقائق في التحضير حتى يمكنكم الحصول على طبق سريعة من المكرونة الاندومي كما هناك العديد من النكهات المختلفة الذي يمكنكم الحصول عليها من العطار وبالتالي عملها في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة سهلة وبسيطة لعمل الاندومي في المنزل..

مكونات عمل الإندومي في البيت

نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

مكعب من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة من الشطة الحمراء “ويمكن الاستغناء عنها حتى لا ينفر منها الأطفال”.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ثوم وبصل بودرة.

نكهات مختلفة بحسب رغبتك.

طريقة تحضير الأندومي في البيت

يمكنكم تحضير الاندومي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب علينا وضع المكرونة في إناء عميق ثم يتم وضع الماء عليه ونقوم بإضافة الملح والفلفل والكمون وملعقة واحدة من الزيت ونرفعها على النار.

ثم يتم إضافة كعب مرقة دجاج في مقلاة على النار ونضع ملعقة من الزيت والشطة والثوم والبصل البودرة ثم يتم التقليب بشكل جيد حتى تتفتت جميع المكونات وتصبح ذات خليط واحد.

بعد أن يتم سلق المكرونة بشكل كامل نقوم بإضافة النكهات إلى مقلاة ثم يتم إضافة المكرونة ويتم التقليب بشكل جيد حتى تمتزج جميع البهارات وتأخذ طعم الاندومي جيدا ثم يتم تقديمها في أطباق التقديم وبالهنا والشفاء.