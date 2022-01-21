طريقة الكنعد السعودي في المنزل بوصفات مختلفة ومتنوعة

طريقة عمل الكنعد السعودي يعتبر من أشهي الأكلات الشعبية السعودية حيث أن الكنعد من ألذ المأكولات التي تقدم كوجبات رئيسية في العزائم والمناسبات حيث انه من الأطعمة المشهورة في بلاد الخليج العربي، فهي من اهم وصفات الأسماك التي يمكنك تقديمها لأسرتك فهي وصفة لذيذة وسهلة، حيث يفلها ويحبها كل من الكبار والصغار، حيث يتميز المطبخ العربي بالعديد من الأطعمة ومنها وجبة مجبوس السمك الإماراتي، والتي تعتبر من الوجبات الغذائية المعروفة في الإمارات، وتتكون من سمك من نوع يسمى كنعد وبهارات وبصل وغيرها من المكونات الغذائية التي تعطيها نكهة مميزة، وذلك لأنه من الأطعمة التي تحتوي على الطعم المميز، وأيضا هي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة المفيدة للصحة والجسم، حيث يمكن عمل سمك الكنعد في المنزل وذلك باتباع خطوات سهلة وبسيطة، وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة كما يمكن التعرف على طريقة السليق السعودي باللحم وسيتم التوضيح من خلال موقع تفقني عن طريقة عمل الكنعد السعودي وطريقة عمل الكنعد بالفرن.



طريقة عمل الكنعد السعودي

المقادير

8 أشخاص.

8 قطع سمك موعد مغسول و متبل بالملح و الخل و بهار السمك و الكركم.

4 كاس أرر ابيض طويل الحبة.

8 حببات بصل مقطع ناعم جدا.

3 كاس زبيب اصفر.

4 ملعقة كبيره ملح لسلق الأرز.

12 حبة هيل.

أعواد قرنفل.

4 أعواد قرفه.

1/2 كاس زيت يضاف عند السلق.

8 كاسات ماء للطبخ.

الحشو

2 ملعقة كبيره هيل مطحون.

1 ملعقة كبيره ليمون ناشف مطحون.

2 ملعقة كبيره ملح ناعم.

1 ملعقة كبيره مسمار قرنفل مطحون.

1 ملعقة كبيرة كركم مطحون.

10 ملاعق سمن.

طريقة التحضير

القيام بتتبيل سمك الكنعد بعصير الليمون وملعقة من الخبز الإماراتي ثم يضع السمك للقلى في الزيت نصف قلية من الجانبين ثم يوضع على مناديل ورقية حتى يتخلص من الزيت، ثم يشوح الثوم والبصل وباقي الخبز والبهارات الأخرى. يتم إضافة الطماطم مع البطاطس مع التقليب جيدا ويترك على النار لمدة 10 دقائق مع إضافة الكزبرة والأرز والمرق مع تغطية الوعاء. القيام بتركه على نار هادئة حتى ينضج الأرز. يتم وضع شرائح السمك فوق الأرز ثم يغطى ويترك لمدة 15 دقيقة على النار. ثم يوضع عليه صلصة الطماطم والشطة حسب الرغبة عند تقديم الطعام للأسرة.

طريقة عمل الكنعد بالفرن

مكونات

كيلو سمك كنعد.

نصف كيلو من البطاطا وتقطيعها لشرائح.

ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

قطع من الليمون.

زيت.

طريقة التحضير