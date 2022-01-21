ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة ومش هتكش ولا تفك منك تاني

الكفتة من السهل القيام بتحضيره من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة من الممكن أن تتوفر بالمنزل وتوفر أفضل نتيجة لعمل الكفتة المشوية والتي من المفضل أن يتم تحضيرها وشويها باستعمال شواية الفحم والتي تكسبها أفضل طعم حيث تعتبر طريقة عمل الكفتة المشوية بسيطة جدا ولا تحتاج من ربة المنزل الوقت الطويل حتى تتم تسويتها وإعدادها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة التحضير وأهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل نوع من الكفتة هي تلك الطريقة التي نعتمد فيها على أهم المكونات الأساسية والتوابل التي تساعد في تحسين نكهة ومذاق الكفتة.

مقادير الكفتة المشوية

من السهل الاعتماد على المكونات الآتي ذكرها للحصول على أفضل النتائج لعمل وصفة الكفتة والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها وهذا ما يكون من خلال اتباع خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تسعد في تحضير الكفتة مثل الوجبة التي نشتريها من محلات الحاتي، ولكن لا بد من توفر المكونات التالية من أهم المقادير التي لا بد من استعمالها لتحضير الكفتة تلك المكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

بصل مبشور حوالي عدد ثمرتين متوسطتين الحجم.

بقدونس مفروم ناعم حوالي ثلاث ملاعق.

بهارات اللحم المفروم.

القليل من جوزة الطيب.

ربع ملعقة بيكينج بودر.

القليل من مكون فول الصويا.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

الكفتة من السهل تحضيرها وبمنتهى السهولة من خلال الاستخدام لكل ما سبق الذكر له من المكونات.

ومزجها مع بعضها البعض للحصول على عجينة اللحم المفروم الممزوجة بالتوابل المميزة مع ضرورة الإضافة لمكون البيكينج بودر.

ونقع فول الصويا ثم تصفيته تماما من الماء ليضاف على اللحم المفروم ولا بد من الخلط الجيد لمختلف المكونات حتى نحصل على وصفة الكفتة بالطعم المميز.

وهذا ما ييسر من خطوة التشكيل الجيد لأصابع الكفتة ومن ثم يتم عمل أصابع الكفتة ووضعها بالثلاجة وهذا حتى يتم تشميعها، ومن ثم تسهل خطوة تسويتها على الشواية، وتقدم مع السلطة ويمكن تقديمها أيضا مع الأرز.

ماء البصل يستخدم في تشكيل الكفتة على الأسياخ، فهو بعطي نكهة رائعة للكفتة المشوية، لابد من وجود نسبة من الدهن الضأني في الكفتة، ويتم فرم الدهن في الكبة مع اللحم أكثر من مرة حتى يتم خلطهم جيدا معا، فإن الكفتة تصبح جافة بدون دهن كما أنها تفقد مذاقها بشكل كامل.