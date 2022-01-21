طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم والخضروات أجدد أكلة ساخنة تدفينا في الساقعة

تعتبر مقلوبة الباذنجان من أكثر المأكولات الشهية المتواجدة في الوطن العربي، فيقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وترغب الكثير من الأمهات في تقديم مأكولات جديدة لأفراد أسرتها فتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم

تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم في المنزل

تعتبر مقلوبة الباذنجان من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي كما أن مقاديرها بسيطة وسهل شرائها وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم.

مكونات مقلوبة الباذنجان باللحم

كيلو من اللحم قطع متوسطة الحجم. كأسان من الأرز المصري أو الأرز البسمتي. ثمرتان من الباذنجان حجم كبير وطويل. ثمرتان من البطاطس ثم يتم تقطيعها إلى شرائح. ثلاثة بصلات من الحجم المتوسط. خمسة فصوص حبهان. رشة حبهان مطحون. عود خشبي من القرفة. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كركم. خمسة ورقات لورا. عود كرفس من أجل سلق اللحم. جزر حلقات رفيعة. كوسا حلقات رفيعة. بطاطس مكعبات صغيرة. القليل من الصنوبر. زيت طعام نباتي نقي.

كيفية تحضير مقلوبة الباذنجان

يتم تحضير مقلوبة الباذنجان بخطوات بسيطة للغاية وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المستخدمة في التحضير.

طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم