نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. البسبوسة المكرملة المرملة بطريقة الحلواني بمقادير مظبوطة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة في المقال التالي
جميعنا متفقين على أن غالبية ربات المنزل يقوموا بعمل البسبوسة وبمقادير مظبوطة 100%، ولكن ربات المنزل يحتاجون تلك طريقة عمل بسبوسة الحلواني بمقادير مظبوطة أو عملها كما توجد في محل الحلويات وذلك لأن أي مكان يقوم بعملها بطريقة ممتعة ومتميزة للغاية، كما أن لونها يكون مائل إلى اللون الذهبي، وهذا ما تريد أن تعرفه أي ربة منزل في إعداد البسبوسة، وهنا جاء وقت السؤال كيف يمكنك أن تقومي بعمل البسوسة وتخرج كما أنها آتية من الحلواني، وفي هذا المقال سنقوم بعرض المكونات التى تحتاجيها حتى تخرج معك كما تريدين، من المحتمل أن الكثير متفق على المكونات جميعها وفي الفقرة التالية سنسرد المكونات التى تحتاجها حتى تقوم بإعداد عجينة بسبوسة الحلواني:
طريقة عمل البسبوسه مثل الحلواني
- 2 ملعقة جوز هند.
- 2كوب حليب سائل.
- نصف كوب سكر ناعم.
- نصف ملعقة كبيرة عسل
- 2 كيلو سميد المخصص للبسبوسة.
- ملعقة بيكينج بودر.
- 4 ملاعق سمنة.
- شربات البسبوسة، وفيما يلي سنقوم بذكر المكونات التى يصنع منها شربات البسبوسة
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- كوب ونصف ماء.
- كوب ونصف سكر.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة سمن بلدي.
- قليلاً من جوز الهند.
طريقة تحضير البسبوسة
وهنا جاء وقت أن تعرفي أحد أسرار الحلواني وهي عندما يقوم بصنع البسبوسة يضع بها قليلاً من العسل والخطوات التالية لتحضير البسبوسة:
- مزج مكونات الشربات مع بعضهم ووضعه على نار هادئة حتي يغلي.
- قومي بإحضار وعاء كبيرة حتى يكفي جميع المكونات.
- ضيفي في الوعاء السميد ومعه السكر والبيكنج بودر وجوز الهند.
- خلط المكونات حتى تتجانس مع بعضها.
- يضاف السمن، وقومي بالعجن الجيد.
- إضافة كوب لبن واعجني جيداً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية في ذات الوقت.
- إحضار صينية مناسبة لوضع البسبوسة بها.
يضاف ورق زبدة.
- سكب البسبوسة في الصينية.
- تقطيعها مربعات أو مثلثات كما يروق لكي.
- ضعيها في فرن درجة حرارتها 180 درجة.
وتركها ليصبح لونها ذهبي.
- بعد أن تنضج، و تخرجيها من الفرن، قومي بدلق الشربات عليها
- وإعيدي تقطيعها مرة ثانية كما سبق قبل دخولها إلى الفرن.
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