لازم تجربيها.. البسبوسة المكرملة المرملة بطريقة الحلواني بمقادير مظبوطة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة

جميعنا متفقين على أن غالبية ربات المنزل يقوموا بعمل البسبوسة وبمقادير مظبوطة 100%، ولكن ربات المنزل يحتاجون تلك طريقة عمل بسبوسة الحلواني بمقادير مظبوطة أو عملها كما توجد في محل الحلويات وذلك لأن أي مكان يقوم بعملها بطريقة ممتعة ومتميزة للغاية، كما أن لونها يكون مائل إلى اللون الذهبي، وهذا ما تريد أن تعرفه أي ربة منزل في إعداد البسبوسة، وهنا جاء وقت السؤال كيف يمكنك أن تقومي بعمل البسوسة وتخرج كما أنها آتية من الحلواني، وفي هذا المقال سنقوم بعرض المكونات التى تحتاجيها حتى تخرج معك كما تريدين، من المحتمل أن الكثير متفق على المكونات جميعها وفي الفقرة التالية سنسرد المكونات التى تحتاجها حتى تقوم بإعداد عجينة بسبوسة الحلواني:

طريقة عمل البسبوسه مثل الحلواني

2 ملعقة جوز هند.

2كوب حليب سائل.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف ملعقة كبيرة عسل

2 كيلو سميد المخصص للبسبوسة.

ملعقة بيكينج بودر.

4 ملاعق سمنة.

شربات البسبوسة، وفيما يلي سنقوم بذكر المكونات التى يصنع منها شربات البسبوسة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة سمن بلدي.

قليلاً من جوز الهند.

طريقة تحضير البسبوسة

وهنا جاء وقت أن تعرفي أحد أسرار الحلواني وهي عندما يقوم بصنع البسبوسة يضع بها قليلاً من العسل والخطوات التالية لتحضير البسبوسة: