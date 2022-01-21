نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات معجزة للتخلص نهائيا من الهالات السوداء وتجاعيد العين تبيض لن تتخيليه فى أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهالات السوداء وتجاعيد العين من الأمور المُزعجة للعديد من النساء نتيجة الإرهاق والتعب وقلة النوم كل هذه الأسباب تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، وقد تلجأ بعض السيدات إلى استخدام منتجات التجميل لأخفاء هذه العيوب ولكن عند إزالتها ترجع مرة أخرى، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة فعالة وطبيعية بدون مواد كيماوية تضر البشرة للتخلص من الهالات السوداء تماماً.

التخلص من الهالات السوداء وتجاعيد العين

توجد العديد من الطرق للتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد العين، في السطور التالية نسرد لكم وصفات طبيعية لإزالة الهالات السوداء والتجاعيد.

الوصفة الأولى

النشا وماء الورد: يعتبر النشا وماء الورد من الوصفات التي تجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية وتساعد أيضاً على شد البشرة والتخلص من التجاعيد، كل ما عليك القيام به هو وضع ملعقة من النشا ومع ملعقة من ماء الورد ونقلب جيداً ثم يوضع على البشرة لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

الوصفة الثانية

زيت اللوز الحلو: وهو من الزيوت التي ترطب البشرة وتجعلها بيضاء وصافية، نقوم بوضع ملعقة من زيت اللوز على قطعة من القطن وندلك بها تحت العين والوجه سوف يزيل الهالات السوداء وتجاعيد العين.

الوصفة الثالثة

البن والخل الأبيض أو خل التفاح: هذه الوصفة تنشط الدورة الدموية فتجعل البشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والهالات، كل ما عليكي فعله، وضع ملعقة من البن القهوة وملعقة من الخل ونقلبهم جيداً ثم نضع الخليط على الوجه لمد ١٥ دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

الوصفة الرابعة

الزبادي والعسل الأبيض: يعتبر الزبادي والعسل من الوصفات الهامة التي تقضي على التجاعيد والهالات السوداء وأيضاً البقع الداكنة، نقوم بمزج ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل ونمزجهم جيداً ثم نوزعهم على البشرة بطريقة دائرية ونتركه لمدة ١٠ دقائق ثم نغسل البشرة ستلاحظين نعومة ونضارة فائقة.