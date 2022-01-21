بدون ماء هتسلقي الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي اكتر من 3 وحدات في دقائق بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء، السلق للكرنب من غير استعمال الماء طريقة من الطرق الشائعة لتحضير أوراق الكرنب بمنتهى السهولة، ومن خلال الاعتماد على الطريقة التي سنتحدث عنها تباعا بالفقرات لقادمة نحصل على أفضل نتيجة لسلق الكرنب وبمنتهى السهولة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض بالخطوات الطريقة الأفضل والتي من خلالها من الممكن أن يتم لإعداد للورق وسلقه بشكل جيد، ومن دون الاعتماد على الماء فقط من خلال خطوات بسيطة، وفيما يأتي أهم الخطوات لتحضير الورق وسلقه.

سلق الكرنب بدون ماء

من الممكن أن يتم السلق لورق الكرنب وهذا من خلال أن تقوم ربة المنزل باتباع عدد من الطرق والتي من بينها تلك الطريقة القادمة والتي لا نحتاج فيها إلى استعمال أي كمية من الماء، حيث تعد تلك الطريقة التالية من بين أسرع الطرق والتي تمكن ربات البيوت من الحصول على الورق مسلوق جاهز، ومن خلال الاستعانة بهذه الطريقة يكون من السهل الحصول على أكبر كمية من الورق وتكون جاهزة للف والحشو وفي أسرع طريقة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل طريقة لسلق الكرنب من دون الماء.

خطوات لسلق الكرنب بدون ماء

أسهل طريقة من الممكن أن نقوم من خلالها بالسلق لورق الكرنب تكون من خلال الاتباع للخطوات التالية:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالسكين حيث يتم التقطيع للورقة بأي طريقة مفضلة ومن المفضل الطريقة السريعة والتي من خلالها يمكن الحصول على الورق مقطع في خطوة واحدة من خلال تقطيع الكرنبة كاملة لمربعات والورق يكون متساوي الحجم.

بعد أن يتم التقطيع للورق يوضع في كيس حراري ولا بد أن يكون محكم الغلق ومن ثم يتم استعمال الميكرو ويف في التسوية التامة للورق.

في خلال استعمال الميكرو ويف يكون الورق جاهز خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق حيث أن الكيس الحراري يوفر تسوية سريعة جدا للورق من خلال البخار وقوته، ومن الممكن تكرار الخطوة حتى يتم الانتهاء من كل الكمية المطلوبة من الورق.

سلق الكرنب وتقطيعه يعتبر من الصعوبات التي تواجهها أغلب السيدات وهذا لأنها تحتاج إلي وقت كبير وجهد أكثر فتبحث الكثير منهم عن طريقة سهلة لسلق وتقطيع الكرنب بدون تعب وفي اسرع وقت، فقدمنا لكي طريقة سلق الكرنب بدون ماء حيث أن هذه الطريقة تعتبر سهلة ولا تحتاج إلي الكثير من ا