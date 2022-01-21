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عمر شويل - جدة مقلوبة القرنبيط باللحم اللذيذة والمفيدة وطريقة تحضيرها في حلّة واحدة - ثقفني
تعتبر مقلوبة القرنبيط من المأكولات التي يفضلها الكثيرين نظرًا لمذاقها الشهي وخطوات تحضيرها السريعة فيمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير مقلوبة القرنبيط.
خطوات تحضير مقلوبة القرنبيط
يتم تحضير مقلوبة القرنبيط بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير غير مكلفة ومتوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير مقلوبة القرنبيط.
مكونات مقلوبة القرنبيط باللحم
- كيلو جرام من اللحم البقري من الدهن.
- حبة بصلة مقطعة إلى شرائح.
- أربعة ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقتان من الملح.
- ثلاثة ملاعق من الفلفل.
- نصف ملعقة من الفلفل الحلو.
- عود من القرفة.
- أربعة أكواب من مرقة اللحم.
- حبة من القرنبيط.
- نصف كأس من زيت الزيتون.
- كأسان من الأزر قصير الحبة.
- ملعقة طعام من السمن.
- ثلاثة أكواب من المياه الساخنة.
- ملح ناعم.
- فلفل أسمر.
خطوات تحضير مقلوبة القرنبيط
يتم تحضير مقلوبة القرنبيط بخطوات بسيطة وتتبعوا في المقال التالي الخطوات المستخدمة في تحضير مقلوبة القرنبيط.
طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع الزيت ثم يتم تحمير اللحم والبصل ثم يتم إضافة كلًا من الملح والتوابل ثم يتم تغطية اللحم بالمياه ثم يتم تركه لحين الغليان لمدة ساعة.
- بعد ذلك يتم تحمير القرنبيط في الزيت لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي ويصبح طري ثم يتم تصفيته ووضعه على ورق المطبخ.
- القيام بوضع السمن في إناء ثم يتم رفعه على الإناء ثم يتم إضافة الأرز مع التقليب لحين أن يصبح الأرز مغلف بالسمن.
- يتم فرد نصف كمية الأرز في الإناء ثم يتم رص طبقة من القرنبيط مع طبقة من اللحم فوق الأرز.
- يتم تكرار تلك العملية لحين أن تنتهي كمية الأرز واللحم والقرنبيط قبل سقيها بالمرق وتسويتها.
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