مقلوبة القرنبيط باللحم اللذيذة والمفيدة وطريقة تحضيرها في حلّة واحدة

تعتبر مقلوبة القرنبيط من المأكولات التي يفضلها الكثيرين نظرًا لمذاقها الشهي وخطوات تحضيرها السريعة فيمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير مقلوبة القرنبيط.

خطوات تحضير مقلوبة القرنبيط

يتم تحضير مقلوبة القرنبيط بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير غير مكلفة ومتوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير مقلوبة القرنبيط.

مكونات مقلوبة القرنبيط باللحم

كيلو جرام من اللحم البقري من الدهن. حبة بصلة مقطعة إلى شرائح. أربعة ملاعق من زيت الزيتون. ملعقتان من الملح. ثلاثة ملاعق من الفلفل. نصف ملعقة من الفلفل الحلو. عود من القرفة. أربعة أكواب من مرقة اللحم. حبة من القرنبيط. نصف كأس من زيت الزيتون. كأسان من الأزر قصير الحبة. ملعقة طعام من السمن. ثلاثة أكواب من المياه الساخنة. ملح ناعم. فلفل أسمر.

خطوات تحضير مقلوبة القرنبيط

يتم تحضير مقلوبة القرنبيط بخطوات بسيطة وتتبعوا في المقال التالي الخطوات المستخدمة في تحضير مقلوبة القرنبيط.

طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط