اصنعي كعك الشاي المقرمش بالسمسم بكل سهولة بالمنزل 

كعك الشاي المقرمش بالسمسم ، من المخبوزات الجميلة التي تمتاز بقوام لذيذ ومقرمش جداً يقدم دائماً بجانب المشروبات الساخنة ومن أكثر المشروبات التي يقدم معها هي الشاي، وتعتبر هذه المخبوزات من أكثر المخبوزات الشهية التي يمكن تقديمها للأسرة ويعشقها الأطفال، حيث تحتار الكثير من الأمهات في ماذا تقدم في وجبة الإفطار فيعد هذه الكعك من أكثر أنواع الكعك المناسب لوجبة الإفطار، فهو لذيذ ومقرمش ويعد مغذي جداً، ومن خلال أبسط المكونات المتوفرة بالمنزل يمكن تحضيره وبخطوات بسيطة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كعك الشاي المقرمش بالسمسم.

مكونات عمل كعك الشاي المقرمش بالسمسم

يتكون الكعك من المكونات الآتية:ـ

كيلو دقيق أبيض فاخر.

كوب حليب دافئ.

نصف كوب زيت.

كوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة محلب.

كوب ماء دافئ للعجن.

للوجه

بيضة مخفوقة وملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سمسم أبيض.

طريقة التحضير

تحضير كعك الشاي المقرمش بالسمسم بكل سهولة وبساطة في المنزل بخطوات بسيطة هي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به الخميرة وملعقة السكر ونصف كوب ماء دافئ ونقلب حتي يذوب السكر تماماً، ثم نغطي الإناء ونتركه جانب حتي تتفاعل الخميرة. ثم نحضر إناء آخر عميق ويتم نخل المكونات الجافة التالية به الدقيق والملح والبيكنج بودر والمحلب والسكر البودرة ثم نخلطهم جيداً مع بعضهما البعض. نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق ثم نضيف إليه خليط الخميرة السابق ونحرك الخليط علي سرعة متوسطة حتي يتم خلط المكونات جيداً. ثم نضيف الزيت وكوب الحليب ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً ونستمر في العجن لمدة ربع ساعة حتي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة. نضع العجينة في إناء عميق مدهون بقليل من الزيت النباتي ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة، حتي تختمر ويتضاعف حجمها. وبعد ذلك نقوم بتحميص السمسم في مقلاة علي نار هادئة مع التقليب دون أن يتغير لون ثم نرفعه من على النار ونتركه جانب حتي يبرد.

طريقة تشكيل العجينة

بعد ما تختمر العجينة نقطعها إلي كور صغيرة الحجم ثم نشكلها علي هيئة أصابع ثم نلفها ونقفلها علي شكل دائرة مثل الكعكة المفتوحة من الوسط. يمكن تشكيل العجينة على شكل أصابع بالطول علي حسب المقاس الذي نريده فطريقة التشكيل تكون حسب الرغبة. نكرر الطريقة حتي الانتهاء من كمية العجين، ثم نحضر صينية فرن ونقوم بدهنها بقليل من الزيت بواسطة الفرشاة. ثم نرص فيها الكعك ونقوم بدهن الكعك بخليط البيض المخفوق والفانيليا بواسطة الفرشاة. ثم يرش بالسمسم مع الضغط عليه قليلاً حتي يلتصق السمسم علي الوجه. بعد ذلك نترك الصينية في مكان دافئ حتي يختمر الكعك لمدة نصف ساعة علي الأقل. ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن تماماً. ثم ندخل الصينية في الفرن الساخنة مسبقاً علي الرف الوسط لمدة نصف ساعة ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. وبعد النضج نخفض درجة حرارة الفرن 100 درجة مئوية ونبقي الكعك فيها لمدة عشر دقائق أخرى حتي يقرمش. نخرج الكعك من الفرن ونتركه جانباً ليبرد تماماً، ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفا.

فوائد هامة للسمسم

يحتوي السمسم على العديد من الفوائد الهامة منها مايلي:-

يحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب فهو يحتوي على الألياف الغذائية والمغنسيوم.