كباب حلة على الطريقة الهندية بألذ طعم وتتبيلة روعة

يتميز كباب الحلة الهندي ، عن الكباب العادي باستخدام البهارات والنكهات الهندية المعروفة، ويبحث الكثير عن الأكلات السهلة والسريعة التي لن تأخذ وقت عند إعدادها في المنزل، ولكن يبتعد البعض عن اللحوم لأنها تأخذ وقت طويلاً في تحضيرها، ولكن تقديم اللحم بهذه الطريقة يعتبر من الوصفات السهلة والغير مكلفة التي يعشقها الجميع ويحبها الكبار والصغار، لأنها وصفة شهية وللذيذة وذات طعم ورائحة ذكية جداً، وتعتبر هذه الوصفة من أطيب وأشهي وألذ الوصفات التي تقدم في جميع المطاعم الهندية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كباب الحلة الهندي في المنزل.

مكونات عمل كباب الحلة الهندي

سوف نتعرف من خلال موقعنا هذا علي مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

4 حبات من البطاطس مقطعة قطع كبيرة.

2 حبة بصل مقطع شرائح.

معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

2 حبة بصل شرائح مكرمل مسبقاً.

معلقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

فلفل أحمر حار صحيح.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي مخفوق.

نصف معلقة صغيرة من (الكركم / الكاري / الكزبرة الجافة / البابريكا / الملح).

توابل صحيحة ( قرفة / فلفل اسود حب / حبهان / ورق لورا / قرنفل).

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كباب الحلة الهندي في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

في طاسة على النار، نضع الزيت والحبهان، والقرفة ورق لورا، والقرنفل والفلفل الاسود ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة شرائح البصل ونقلب جيداً حتى يزبل تماماً، ونضيف اللحمة ونقلب حتى يتغير لونها، ثم نضيف الزنجبيل والثوم المفروم، ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات الكركم والبابريكا، والكاري والكزبرة الجافة ونقلب جيداً، ثم نضع مكعبات الطماطم والزبادي ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة البصل المكرمل والفلفل الحار، والبطاطس وكوب من الماء الساخن ونقلب جيداً، وتغطي وتترك على نار هادئة حتي تنضج. ثم نقوم بالتقليب من حين لآخر،مع إضافة القليل من الماء الساخن حتى تنضج تماماً، ثم تقدم بجانب الأرز بألف صحة وعافية.

طريقة عمل أرز بالبصل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا الأرز اللذيذ وهي كالاتي:-