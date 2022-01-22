مشروب سحري لطرد الفضلات والتخلص من الإمساك من أول استخدام

نجد أن هناك الكثير من يعاني من الإمساك وتراكم الأحجار الكريهة داخل المعدة مما يجعل أن يشعر الأنسان بالانتفاخات والغازات بشكل دائم وعدم الإحساس بالراحة إلى جانب آلام القولون المزمنة لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم وصفة جبارة وعندما نقوم بتناولها سوف تخلصنا من جميع المشاكل الموجودة لدينا سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تنظيف القولون

أن هذه الوصفة مفيدة جدا لصحة الأنسان حيث تعمل على طرد الفضلات الكريهة وتساعد على التخسيس والتخلص من تراكم الدهون الموجودة في الجسم إلى جانب أنها تساعد على معالجة الكحة والتخلص من البلغم الموجود على الصدر و تتكون هذه الوصفة من ٥ مكونات موجودة في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الشمر.

ملعقة كبيرة من النعناع.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة كبيرة من الكمون.

طريقة تحضير وصفة تنظيف القولون

يتم تحضير الوصفة بكل سهولة في المنزل وتناولها بصفة مستمرة أو مرة إلى مرتين كل يوم لمدة أسبوع فقط حتى نساعد المعدة على عملية التنظيف إلى جانب التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال الأسطر القادمة:-

نحضر برطمان .

ونضع به جميع المكونات السابقة مع مراعاة الخلط جيدا بين هذه المكونات ويفضل أن تكون كلها أعشاب جافة.

نحضر وعاء نضع به كوب ماء ونأخذ ملعقة كبيرة من الخليط الذي قمنا بأعداده ونضعه يغلي على النار.

عند تمام الغليان نرفعه من على النار.

نغطيه ونتركه يهدا.

بعد ذلك نقوم بتصفيته وتناوله.

يمكن أن نتناولها مرتين أو مرة يوميا لمدة أسبوع كامل وذلك للحصول على نتائج مرضية والتخلص من الدهون الكرش والأرداف.