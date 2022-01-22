ضعي الفازلين على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

‏دائما تحتاج العروس عند اقتراب موعد عرسها إلى استخدام بعض الخلطات والوصفات التي تساعده على ‏تبيض البشرة وهناك العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها في هذه الحالة ولكن دايما تكون ‏المنطقة الحساسة تحتاج إلى جهد أكبر حتى تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد من خلال هذا المقال سنتحدث عن كريم الصابون والفازلين وهو أحد الكريمات التي يتم اعدادها التخلص من الجلد الميت على البشرة وأعطى البشرة مظهر ناعم وصحي كما يستخدم ‏في تفتيح المناطق الحساسة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كريم الفازلين وصابون والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم.

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مكونات إعداد كريم الفازلين والصابون

فيما يلي سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إليها في كريم الفازلين والصابون الذي يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة في البشرة خصوصا المناطق الحساسة التي تحتاج إلى تقشير مستمر ‏وهذه المكونات هي:

1\2‬ ملعقة كبيرة من الفازلين.‬

ملعقة كبيرة من الصابون المبشور.

½ ملعقة كبيرة من طحين الأرز.

½ ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال ½

ملعقة كبيرة من الكركم.

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طريقة إعداد كريم الفازلين والصابون

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فيما يلي سنتحدث عن ‏الخطوات الذي نحتاج إليها حتى نستطيع كريم الفازلين والصابون وهذه الخطوات هي:

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