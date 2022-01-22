مشروب للقضاء حموضة المعدة والتخلص منها نهائيا في اقل من ٣ دقائق قولوا وداعا لتهيج المعدة بعد الان نتيجة فعالة ١٠٠٪

يعاني الكثير من الناس من حموضة المعدة وعدم الإحساس بالراحة وشعور بعدم هضم الأكل مما يشعل الكثير بالاستياء بسبب الألم المزعج الذي وصل إليه ولكن استطعنا اليوم نعرض لكم بعض الطرق والوصفات التي تساعد في اختفاء حموضة المعدة من خلال هذا المقال.

علاج الحموضة

أن الحموضة تكون نتيجة عدم حركة المعدة بشكل سليم ووجود عسر في العملية الهضمية مما ينتج عنه حدوث الحرقان في الصدر والمعدة لذلك وجدنا لكم بعض الوصفات التي تخلصنا من هذه الحموضة ونتحدث عنها خلال النقاط التالية:-

الحليب الرائب والذي يساعد على تسهيل حركة المعدة وإخفاء حرقان المعدة يمكن أن نضعه في الثلاجة ونتناول منه وقت الحاجة.

الخيار الساقع يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة جدا لجسم الإنسان وتخلصنا من الحموضة وذلك من خلال غسل الخيار جيدا بالخل والماء وتقطيعه ووضعه في الثلاجة وتناول منه وقت الحاجة.

مغلي الزنجبيل يكون الزنجبيل بمثابة أفضل الإعشاب التي لها دور مهم في تحفيف حموضة المعدة والتخلص من الفضلات المتراكمة ويعمل على تهدئة الأعصاب.

مغلي النعناع يكون من المشروبات القوية التي تقلل من حموضة المعدة.

نصائح عامة للحفاظ على سلامة والقولون

تناول الزبادي بصفة مستمرة حيث أنه يساعد على التخلص من مشاكل القولون ويعزز حركة المعدة ويساعد على هضم الطعام بكل سهولة.

شرب الماء تناول الماء ما لا يقل عن 3لتر يوميا يساهم في حل مشكلة الأمساك وخروج الفضلات بسهولة وتعزيز الهضم.

تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة ألياف كبيرة مثل التفاح والعنب والموز والخوخ.

تناول الخضروات التي تعزز عملية الهضم وتعالج عصارة المعدة مثل الخيار والفلفل الأخضر والخس والملوخية.

تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة مثل الليمون واليانسون حيث أنها تعمل على تعزيز الهضم.

الحد من تناول الأطعمة الجافة والسريعة.

عمل الرياضة او المشي بشكل يومي يساعد على حركة الأمعاء.