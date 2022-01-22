عجينة الكريب علي أصوله بأسهل وأفضل طريقة صحية وأضمن من المطاعم

الكريب من أشهي وأطعم المعجنات اللذيذة والمحببة للعديد من الأطفال وكذلك الكبار، وكما أن له العديد من الفوائد الغذائية الهامة والتي يحتاج لها الجسم بصورة كبيرة، والكريب من أشهر أنواع المعجنات والمنتشرة في أغلب دول العالم العربي وخاصة في مصر، ويعتبر الكريب من أشهي الوجبات التي يتم تناولها في وجبة الغداء أو العشاء، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الكريب ولهذا تسعي كل سيدة في البحث عن أسهل وأفضل طريقة لعمل عجينة الكريب وبدون تعب وبأقل مجهود وبطعم أحلي من المحلات وصحي، والكريب له أنواع عديدة مميزة وذات طعم لذيذ فمنها كريب حلو، وكريب حادق، فمن الحادق يوجد كريب جبن، أو كريب شاورما، أو كريب فراخ، أو كريب لحمة، ومن الحلو يوجد كريب شيكولاته، أو نوتيلا، وكل ذلك نقدمه لكي سيدتي من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم كريب.

طريقة عمل عجينة الكريب ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي عجينة الكريب بالمنزل، وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وافضل من الجاهزة وذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة، وذلك خاصتا في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية الأخري.

المكونات

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير