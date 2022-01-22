إعملي الطعمية فالبيت بطريقة سهلة ومضمونة

الطعمية تعتبر من أشهر الأكلات الشعبية، والتي تعتبر أساس الفطار المصري مع طبق الفول والمقبلات، والكثير منا يتناولها جاهزة من المحلات ولأكن الأصح أن نقوم بتحضيرها في البيت، فهي من أساسات مائدة الفطور والعشاء ايضاً ويجب توفرها فالبيت اضمن بالجودة من تناولها جاهزة من المحلات لا نعلم مدي نظافتها وجودتها، واليوم سوف نتناول طريقة لعمل الطعمية السادة والمحشية الحارة في البيت لضمان جودتها وصحتها ومثل الجاهزة وبمكونات متوفرة وبسيطة وطريقة سهلة للغاية.

مقادير ومكونات عجينة الطعمية :

يسهل تعلم طريقة عمل الطعمية البيتي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال توافر المكونات الأتية بنفس المقادير كما يلي:-

نصف كيلو فول مدشوش.

نصف كوب من الحمص.

حزمة شبت.

حزمة كزبرة خضراء.

حزمة بقدونس.

حزمة كرات.

6 فص ثوم.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

كوب ماء.

ملعقة ملح.

ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة كمون.

طريقة عمل عجينة الطعمية:

لضمان نجاح طريقة عمل الطعمية البيتي اللذيذة يجب إتباع الخطوات الأتية بالتفصيل والترتيب كما يلي:-

أولاً نبدء بنقع الفول المدشوش والحمص ليلة كاملة ثم نقوم بتصفيتهم جيداً. ثم نضعهم في الكبة ونضيف عليهم الخضرة(الكزبرة والبقدونس والشبت والكرات)، والبصل والثوم ونقوم بفرمهم جيداً مع إضافة الماء تدريجياً. نضيف الماء تدريجياً حسب إحتاج عجينة الطعمية وعند الحصول على القوام المناسب نكتفي بهذا القدر من الماء. نستمر في الخفق حتي تصبح عجينة لينة وكل مكوناتها متجانسة. يمكن تخزينها لحين الحاجة إليها في الفريزر أو طهيها وتناولها في الحال. في طاسة بها زيت غزير ساخن جداً علي نار متوسطة نقوم بقلي الطعمية مع التقليب من وقت لأخر حتى تنضج وتأخد اللون البني. يمكن وضع سمسم على وجه الطعمية وقت القلي يعطيها مذاق رائع. ثم نرفعها من الزيت ونصفيها من الزيت بإستخدام مناديل المطبخ.

ملاحظات مهمة لنجاح عجينة الطعمية:

يلزم إستخدام الأوراق الخضراء من الخضرة فقط، وليس السيقان حيث يتواجد بها نسبة كبيرة من الماء. نستخدم نوع جيد من الحمص والفول المدشوش. لا نقوم بإضافة أي شيء يوجد به ماء يجب تصفية كل المكونات جيداً. عدم استخدام البيكنج بودر أو البيكينج صودا على العجينة.

مكونات عمل حشوة الطعمية:

يمكن إستخدام حشوة الطعمية حسب الرغبة ولاكن تعطي مذاق رائع وشهى للطعمية مكونات ومقادير تجهيز الحشوة كما يلي:-

1 حبة بصل مفروم.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل الأسود.

ربع كوب شطة.

فلفل أحمر حار مفروم.

ملعقة زيت.

طريقة تحضير حشوة الطعمية الحارة:

لعمل حشوة الطعمية الحارة وزيادة مذاق الطعمية الرائع يجب تتبع الخطوات الأتية كما يلي:-