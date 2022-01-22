نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من تسوس الأسنان والجير والأصفرار بمكون القرنفل السحري لأسنان نظيفة وبيضاء كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمال الأسنان أهم ما يبرز جمال الوجه، لذلك لابد ان تهتم كل النساء الاعتناء بالأسنان حتى تظهر بشكل جميل، وقد يعاني البعض من وجود الجير المتراكم على الأسنان مما قد يؤدي إلى ظهور الأسنان بللون أصفر غير مرغوب فيه، أو ظهور بعض الضروس وقد يظهر بها بعض علامات التسوس، مما قد يؤدي إلى الشعور الدائم بالألم، وبعض السلبيات التي قد تظهر فيما بعد مثل تكسير الاسنان والضروس، وتأكلها، لذلك تبحث الكثير منهم عن طرق طبيعية تساعد في التخلص من هذا الاصفرار، وتجعل الاسنان ناصعة البياض، ومن خلال متابعتنا سوق نتعرف على أهم الطرق التي تساعد في ذلك.

كلاً منا يعاني من وجود تسوس بالأسنان الأمر الذي يجعل شكل الإبتسامة غير لطيف، وخاصةً إذا كان ذلك بالإضافة إلى تراكم الجير على الأسنان وأغلب أنواع معجون الأسنان لا تؤدي إلى التخلص منهم كلياً، لذلك نبحث عن طرق طبيعية للتخلص منهم بالكامل، وهذا الذي سوف نقوم بالإشارة إليه من خلال المقال.

طرق طبيعية للتخلص من طبقة الجير المتراكمة فوق الأسنان وتسوس الأسنان

يمكنكم اتباع بعض الطرق بشكل دائم في تنظيف الأسنان وحمايتها من تراكم الجير والسوس الذي قد ينتج عنه الشعور بألم شديد وتأمل الأسنان بعد ذلك، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الثوم للتخلص من التسوس

الثوم يحتوي على بعض الخصائص التي لها دور فعال في مكافحة التسوس، وايضًا مقاومة البكتريا الفموية، وطريقة استخدام الثوم من خلال الآتي:

قومي بفرم عدد من فصوص الثوم.

اخلطي ملعقة من الثوم مع ملعقة من الدقيق، وملعقة من الماء.

قلبي المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.

ضعي هذه العجينة على أماكن التسوس أو الاصفرار الشديد.

اتركي العجينة لمدة عشرة دقائق.

اغسلي أسنانك بالكامل بالماء الدافيء.

استخدام القرنفل لتنظيف الأسنان

القرنفل من أكثر المواد الطبيعية التي لها فوائد متعددة للأسنان، ومن أهم هذه الفوائد أنه يساعد في تسكين آلام الأسنان، ويساعد في التخلص من البطاريات والفطريات التي يحتوي عليها الفم والأسنان، وطريقة استخدامه كالتالي:

يستخدم القرنفل من خلال مضغ حبات القرنفل وتركها والضغط عليها من الأسنان التي تحتوي على التسوس.

انا في حالة الرغبة في تبيض الاسنان والتخلص من الجير المتراكم فإن الحل هو المضمضة بشكل دائم بمنقوع القرنفل المطحون، وذلك بشكل يومي.

الكركم لتبيض الاسنان

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي قد تساعد في التخلص من البكتريا الفموية، والتي تساعد في تنظيف وتبيض الاسنان وطريقة استخدامه كالتالي: