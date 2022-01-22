رشة قبل النوم من الوصفة الهندية تطول الشعر بجنون, تمليء الفراغات وتعالج التساقط من أول استعمال

تطويل الشعر اصبح الآن هاجس العديد من الفتيات ويقومون باستخدام العديد من مستحضرات الشعر بشكل طويل وهذا يؤدي إلى تلف الشعر وحدوث بعض المشاكل الأخرى التي لم نكن ننتظر حدوثها ونلاحظ في الفترة الاخيرة انتشار كمية كبيرة من الزيوت الهندية التي تساعد على تحسين نوع الشعر وبالفعل ربما يكون لهذه الزيوت تأثير على الشعر حقيقي ولكن من الإسراف من استخدام الزيود على الشعر فإن هذا يؤدي إلى نتيجة معاكسة لانه الزيوت تؤدي إلى تراكم ‏كمية كبيرة من الدهون على فروة الرأس ‏وهذا يمنع الشعر من النمو كما أنه يسبب ظهور القشرة وبعد مشاكل الشعر الأخرى لذلك لابد من الاعتناء بالشعر جيدا و استخدام منتجات خفيفة تعمل على تطويل الشعر دون أن تؤدي أشعر بأي شكل من الاشكال من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد خليط لتطويل الشعر قبل النوم.

‏مكونات رشة واحدة قبل النوم لتطويل الشعر بجنون

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة تساعد على تطويل الشعر ، ‏وهذه الخلطة ينصح بها كثير من الأطباء لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها إليها شعر الإنسان حتى ينمو بشكل صحيح ويكون في حالة جيدة ‏فكما أن هذا الخليط يمنع تساقط الشعر فإنه يعمل أيضا على تطويل الشعر وإعطاء الشعر مظهر جميل وفيما يلي ‏سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

‏نحضر علبة صغيرة حتى نضع فيها المكونات وتكون هذه العلبة تحتوي على بخاخ.

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ملعقة من زيت الجزر.

ملعقة من زيت السمسم .

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الخروع.

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طريقة إعداد رشة واحدة قبل النوم لتطويل الشعر بجنون

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تحدثنا عن العديد من الزيوت في الفقرة السابقة لأن جميع هذه الزيوت تساعد على نمو الشعر بشكل سريع كما أنها زيوت طبيعية تغذي الشعر باستمرار لكن لابد من غسل الشعر جيدا بعد استخدام هذه الزيوت والاعتناء بالشعر وفيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الزيوت:

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