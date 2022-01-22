قنبلة التفتيح ملعقة واحدة هتخليكي زي ملكات الجمال ضعيه لبشرتك قبل النوم والنتيجة مبهرة

يقوم الكثير منا بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة حرصاً على بشرتنا من المواد الكيماوية التي تضر بالبشرة وتجعلها باهتة غير نضرة، وأحد هذه الوصفات الطبيعية التي إنتشرت في الآونة الأخيرة هي وصفة النخالة لتفتيح البشرة، وتعد النخالة من المواد الغذائية الصحية التي كانت تستخدمها الملكة كليوباترا حتى تعتني بجمال ونضارة وتفتيح بشرتها، وفي هذا المقال سنقدم طريقة ممتازة.

وصفة النخالة لتبييض البشرة

وصفة النخالة من الوصفات المستخدمة قديماً في الطب البديل، وتعمل النخالة على تجديد خلايا البشرة، وعند فركها تعمل على إزالة الجلد الميت، وهناك عدة طرق مختلفة.

وصفة النخالة مع عسل النحل

تعمل النخالة على تجديد خلايا البشرة وتعمل على توحيد لون البشرة وتحفيز الكولاجين ونتيجته واضحة وتظهر في أول إستخدام، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من النخالة.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة:

ضعي عسل النحل على النخالة مع ماء الورد وقلبي جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس بدون كتل.

ضعي طبقة مناسبة على وجهك، وإتركيها نصف ساعة تجف تماماً.

إفركيها في حركات دائرية لكي تتخلصي من بقايا القناع وطبقة الجلد الميت.

إغسلي وجهك جيداً، ويفضل بإستخدام صابونة جلسرين.

كرري وصفة النخالة مع عسل النحل وماء الورد مرتين في الأسبوع، وستلاحظين الفرق المبهر.

رطبي وجهك بطبقة من الفازلين الطبي.

وصفة النخالة مع الزبادى

الزبادي يدخل في أغلب وصفات العناية بالبشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة وعند إضافته إلى النخالة يعطي نتيجة مبهرة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النخالة.

علبة من الزبادي.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة الخلطة: