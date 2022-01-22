نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين العناية بالبشرة في الشتاء بخطوات بسيطة وسهلة بمكونات في البيت بخطوات بسيطة وسهلة بمكونات في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة روتين العناية بالبشرة في الشتاء ، تتضرر البشرة كثيرًا في فصل الشتاء، فتصبح باهتة، ويتشقق الجلد، بسبب تأثير الهواء البارد، مما ينعكس بشكل سلبي على الشكل العام للبشرة، فلا تستطيع المرأة الاستمتاع بإطلالتها، ولكن هل تعلمي سيدتي الجميلة، أنه يمكنك أن تجعلي بشرتك مشرقة وموردة حتى في فصل الشتاء، هذا بالإضافة للتخلص من آثار الندبات، والبقع التجاعيد بدون الحاجة للخضوع لجلسات الليزر أو البلازما، عن طريق تطبيق طرق العناية بالبشرة في الشتاء التي سأسردها لكِ الآن.

روتين العناية بالبشرة في الشتاء

البشرة تتأثر كثيرًا بعوامل الجو الخارجية، والتي تأتي على رأسها التغيرات الموسمية مثل ظروف جو فصل الشتاء القاسية، والتي تتسبب في انخفاض درجة الحرارة، أو الطقس شديد البرودة، وتتفاقم المشكلة أكثر عند استخدام أساليب التدفئة التي تتسبب في جفاف الجلد.

والحل الوحيد للتخلص من كل تلك المشاكل هي إتباع روتين العناية بالبشرة في الشتاء، والذي سيحافظ على رونق وجمال البشرة، ويجعلها مشرقة وناصعة البياض حتى مع آثار الشتاء الضارة، وهذا أفضل روتين للعناية بالبشرة في فصل الشتاء:-

عدم تقشير البشرة

يصبح الجلد في فصل الشتاء حساس لدرجة كبيرة وغير مستقر، لذا لا يفضل على الأقل عدم الإفراط في تقشير البشرة في تلك الفترة، وأن تكون بحد أقصى مرة واحدة أسبوعيًا، لتفادي الإصابة بالحكة أو الاحمرار أو الالتهابات، خاصًة لصاحبات البشرة الحساسة.

تنظيف البشرة

هذه الخطوة يجب الاهتمام بها وفهمها جيدًا لأنه يجب إتباع بعض الخطوات حتى تتم بشكل صحيح، مثل عدم غسل البشرة بشكل متكرر، عدم استخدام الماء الساخن، عدم فرك الصابون بشكل مبالغ فيه، واستخدام منتجات تنظيف لا تحتوي على مواد كيميائية.

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة في فصل الشتاء من أهم الخطوات التي يجب عدم التهاون فيها.

ومن أجل أن تتم هذه الخطوة كما يجب أن تكون.

يفضل دومًا المنتجات التي تحتوي على زيوت ومواد طبيعية آمنة تتغلغل لأعمق درجات البشرة وتوفر لها الرطوبة اللازمة.

الحماية من أشعة الشمس

حتى وإن كان كانت شمس الشتاء، يجب استخدام واقي الشمس بعامل حماية قوي للحماية من أشعة الشمس عند الخروج من المنزل.

ويفضل استخدام منتجات طبيعية ولطيفة على البشرة آمنة، وتطبيقه قبل الخروج بــ 15-20 دقيقة.

وتكرار تطبيقه كل 3-4 ساعات.

العناية بالشفاه

الشفاه تتضرر كثيرًا في فصل الشتاء، وتصبح جافة ومتقشرة.

لذا يجب العناية بها بانتظام، وترطيبها باستخدام مرطب أو بلسم واقي للجفاف.

مع الحرص على تطبيقه على مدار اليوم.

تطبيق قناع الشفاه قبل النوم، لأنه يعمل على تغذية الشفاه، وإعادة بناء الخلايا من جديد.

أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة في الشتاء

من أفضل الأمور التي يجب ضمها ضمن روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء، وجعلها ناعمة كالحرير مثل بشرة الأطفال وتلك أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن اعتمادها لترطيب البشرة في فصل الشتاء:-

الوصفة الأولى

نصف كوب من ثمرة الأفوكادو + ملعقة صغيرة من العسل.

اهرسي الأفوكادو ثم أضيفي العسل وامزجي المكونين معًا.

ثم طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق.

الوصفة الثانية

ملعقة كبيرة من الشوفان + ملعقة كبيرة من الزبادي + ملعقتان صغيرتان من العسل + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

اخلطي كل المكونات معًا في وعاء عميق ثم يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة تتراوح من 10-15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

الوصفة الثالثة